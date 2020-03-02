Pahalı Araba Kullananlarla İlgili Şaşırtıcı Araştırma!

Görünene göre, en azından Las Vegas'ta, bir araba ne kadar pahalı ise, yolda karşıdan karşıya geçen yayalara yol verme ihtimali o kadar azalıyor. Ayrıca karşıdan karşıya geçmek isteyen kişinin cinsiyeti de bu konuda önem taşıyor.
Her yıl yaklaşık olarak 200.000 Amerikalı yaya, arabalar tarafından yaralanıyor veya hayatlarını kaybediyor. Bu kazalar sırasında yaralananlar çok büyük oranda erkek ve beyaz dışı ırklardan oluşuyorlar. Bu durumun sebebini anlamanın hasarı azaltmak için önemli olduğunu düşünen Nevada Üniversitesi'nden Dr Courtney Coughenour, bir araştırmaya imza atıyor. Yaptığı ve Journal of Transport and Health üzerinde yayınlanan araştırmaları, kazaların kurbanlarının dağılımını bir miktar açıklasa da, asıl açıklamayı direksiyon başındakiler için yapıyor.
Coughenour, Las Vegas caddelerinde sıklıkla okula giden çocuklar tarafından kullanılan merkezi iki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışmaları için dört yetişkini işe almış.
Plan şu şekilde: Her biri aynı şekilde yaya olan, görünmelerini kolaylaştıracak kıyafetler giyen bu 4 kişi, bir aracın işaretlenen noktayı geçmesinden sonra bir ayağını caddeye koyarak karşıya geçme isteğini belirtecek ve sürücü ile göz teması kuracaklardı. Yasal olarak bu noktada sürücünün durması ve yayaların geçmesine izin vermesi gerekiyor ancak yayalar sadece sürücü yavaşladı veya durduysa gerçekten karşıya geçmeyi deneyeceklerdi. Bu geçiş denemeleri videoya alındı; böylece Coughenour'un sürücülerin tepkilerini ölçebilmesi ve araçları marka, model ve yaşına göre inceleyerek bir fiyat tahmininde bulunabilmesi mümkün oldu.
Denemelerin %72'sinde sürücüler yol vermemeyi tercih ettiler ve bu da sürücülerin hem kanunlar hem de yayaların hayatı hakkında düşüncelerini ortaya koyuyor. Yavaşlama oranı, beyaz ve kadın yayalar için siyahi ve erkek yayalara göre daha yüksekti ancak yine de beyaz kadın yaya yasal olarak hakkı olan karşıya geçiş hakkını denemelerinin ancak yarısında elde edebildi.
Araştırmanın öne çıkan noktalarından biri ise, araçların her 1.000 dolarlık değer artışında yol verme oranının %3 düşmesiydi. Yani araç fiyatları arttıkça, yol verme oranları düşüyordu. Bu bulgu küçük örnekleme boyutuna rağmen istatistiksel olarak önemliydi. Coughenour ve ortak yazarları sürücülerle görüşmeden bunun sebebi hakkında kesin bir karara varamayacaklarını kabul ediyorlar ancak yine de olası sebeplerden birinin "daha yüksek değerli araba kullanan kişilerin yayalara göre bir üstünlük hissetmeleri" ve "daha düşük sosyoekonomik statü sahibi kişilerin yayalarla empati kurabilmeleri" olabileceğini söylüyorlar.
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