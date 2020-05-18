Hiçbir Zaman Üretilmeyecek, İptal Edilen Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Asla gerçeğe dönüşmeyecek olan otomobil tanıtıldı. Bu otomobil üretime geçseydi, 7 kişilik kapasitesi ve Tesla Model X'in neredeyse 2 katı seyahat menzili sunacaktı.

  • Ercan Uğurlu
Dyson Öldürdüğü Elektrikli Arabasını Tanıttı!

Özellikle elektrikli süpürgeleri ile yakından tanıdığımız Dyson, elbette pek çok kolda daha teknoloji üretiyor. Bunlardan biri de elektrikli otomobiller. En azından projeyi iptal etmeseydi, böyle olacaktı.

Dyson, daha önce elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığını duyurmuş, ancak tam seri üretime geçilecekken nedense bu elektrikli otomobil projesini iptal etme kararı almıştı. Şimdi yine ilginç bir çıkış yapan şirket, bu kez iptal ettiği elektrikli otomobilini tanıtma kararı almış.

Dyson'ın ilk kez tanıttığı iptal edilen N526 kodlu elektrikli otomobil, 2.6 ton ağırlığa ve 1.7 metre yüksekliğe sahip. Alüminyum malzemeli kasasıyla gayet şık ve sağlam duran otomobil, 4.8 saniye içinde 100 km/s hıza erişebiliyor.

7 kişilik kapasiteye sahip olan otomobil, elektrik tüketimi ile de Tesla Model X ile rekabet halinde. Açıklanana göre Model X'in 314 mil mesafesini nerredeyse 2 katına çıkacağı söylenen "N526" kodlu otomobil, ne yazık ki seri üretime geçmeyecek.

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