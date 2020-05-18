Hiçbir Zaman Üretilmeyecek, İptal Edilen Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Asla gerçeğe dönüşmeyecek olan otomobil tanıtıldı. Bu otomobil üretime geçseydi, 7 kişilik kapasitesi ve Tesla Model X'in neredeyse 2 katı seyahat menzili sunacaktı.