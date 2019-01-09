Otomobillere daha fazla ekran desteği geliyor

Otomobiller için daha fazla ekran desteği sağlayacak teknolojiler, CES 2019'da gösterildi.

Otomobillere daha fazla ekran desteği geliyor

Las Vegas, Nevada'da CES 2019'da tanıtılan yeni otomotiv platformları, daha akıllı bir yapay zeka ve gelecekteki araçlar için yedi ekrana kadar destek sağlıyor.

Qualcomm'un üçüncü nesil Snapdragon Automotive Cockpit Platforms'u, arabalara bir dizi yeni özellik getiriyor ve çoklu ekran desteği bunlardan sadece bir tanesi. Yeni platformlar, ultra geniş panoramik ekranlar, yeniden yapılandırılabilir 3-D dijital gösterge kümeleri, güçlendirilmiş gerçeklik HUD ve ultra-HD medya akışı da dahil olmak üzere tüm araçlarda birden fazla ekranı destekliyor.

Güçlendirilmiş gerçeklik, yeni platform sayesinde navigasyona da geliyor ve Qualcomm ayrıca "görsel yardım konumlandırmalı şerit seviyesinde navigasyon" da başlattığını söylüyor.

Kısacası, navigasyon daha doğru, daha net ve görsel olarak daha çekici görünecek. Ayrıca, gelecekteki araçlarda daha sezgisel AI görmeyi bekleyebilirsiniz; görsel asistanlar, güvenliği arttırıyor, özerkliğe doğru ilerliyor ve aracınızla iletişim kurmanızı kolaylaştırıyor.

Çok bölgeli, lüks Hi-Fi ses sunan yeni platformlarla sürüş çalma listeniz de iyi bir iyileşme olabilir.

Ancak yeni özellik hemen kullanılmayacak; ilk otomobiller 2021'den itibaren üretim hatlarını devirmesi beklenen yeni platformlarda çalışacak.

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Levent Öztürk

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