ÖTV Dilimlerindeki Değişiklik Sonrası İkinci El Araçların Fiyatı Düşecek mi

İkinci el otomobil fiyatlarında, özellikle 425 bin TL'nin altındaki otomobillerde ÖTV matrah değişikliği ile fiyatların yüzde 5 ile 10 arasında düşmesi bekleniyor.

ÖTV'deki Değişim, 2. El Araçları Nasıl Etkileyecek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Apple, App Store'da Cirit Atan Wordle Klonlarının Hepsini "Uçurdu"
Sony'den Yeni Çözüm: PlayStation 5 Yoksa, PlayStation 4 Var!
Samsung Galaxy S21 FE Parçalarına Ayrıldı, Aldığı Puanla Göz Doldurdu!
Aşı Karşıtlarından Yeni Öneri: "COVID-19'a Karşı Kendi İdrarınızı İçin"
ÖTV Dilimlerindeki Değişiklik Sonrası İkinci El Araçların Fiyatı Düşecek mi

 

 