Ortaçağ Savaşçılarının Heybetli Atları Hakkında Şaşırtan Keşif!

Ortaçağ savaşlarını konu alan filmlerdeki heybetli atları unutun. O zamanların atları, aslında hiç de düşündüğümüz gibi değilmiş!

13 Ocak 2022 23:21

Levent Öztürk