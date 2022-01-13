Ortaçağ Savaşçılarının Heybetli Atları Hakkında Şaşırtan Keşif!

Ortaçağ savaşlarını konu alan filmlerde, heybetli savaş atlarına binen şövalyelere sıklıkla rastlayabiliyoruz. Ancak bu savaşların gerçekten yaşandığı zamanlarda görüntü, tam olarak böyle olmayabilir. Yeni bir çalışma, ortaçağdaki çoğu savaş atının günümüz midillilerinden pek de büyük olmadığını ortaya koyuyor.
Exeter Üniversitesi'nden bir arkeolog ve tarihçi ekibi, 300 ve 1.650 yılları arasındaki en büyük İngiliz at kemiği setini analiz etti. At boyutu, 10.16 santimetreye denk gelen eski bir birim olan "el" olarak ölçüldü. Araştırma, günümüzdeki 17 ila 18 el yüksekliğindeki büyük atlardan ziyade, atların genellikle 14.2 el boyunun altında olduğunu buldular. Günümüz midillileri ise yaklaşık olarak 14 el ve 14.3 el arasında boylara sahip.
Çalışmalarını International Journal of Osteoarchaeology'de yayınlayan araştırmacılar, savaş atları yetiştirirken, seçimin muhtemelen ortaçağ savaşı için önemli olan diğer faktörlere odaklandığını söylüyorlar.
Exeter Üniversitesi'nden Profesör Alan Outram yaptığı basın açıklamasında, "Kraliyet damızlıklarındaki seçim ve üreme uygulamaları, ham boyutta olduğu kadar mizaç ve savaş için doğru fiziksel özelliklere odaklanmış olabilir" diyor.
1. ve 14. yüzyıllarda bir kraliyet damızlık ağı mevcut olduğunda bile, 15-16 el uzunluğundaki atlar nadirdi. Ancak o sıralarda insanlar, bu hayvanların inanılmaz derecede büyük olduklarını düşünürdü.
Araştırmacıların yaklaşık 15 el boyu ile Norman döneminden (1066 - 1075) bulduğu en uzun at Trowbridge Kalesi'nde keşfedildi. Yüksek ortaçağ döneminde, bazıları 16 ele ulaşan daha uzun atlar ortaya çıktı.
Exeter Üniversitesi'nden Araştırmacı Helene Benkert, konu hakkında "Ne boyut ne de uzuv kemiği sağlamlığı tek başına arkeolojik kayıtlardaki savaş atlarını güvenle tanımlamak için yeterli değil. Tarihsel kayıtlar, bir savaş atını tanımlayan belirli kriterleri vermiyor; ortaçağ dönemi boyunca, farklı zamanlarda, değişen savaş taktikleri ve kültürel tercihlere yanıt olarak farklı at biçimlerinin istendiği çok daha muhtemel."
Orta çağ sonrası döneme (1500-1650) kadar, atların ortalama yüksekliği, günümüzün çalışan atlarınınkine yaklaşmaya başlamış. Bu nedenle, erken Avrupa Ortaçağ savaşlarını hayal ediyorsanız, modern bir midilli boyutlarında, çok ölümcül bir yolculuğa çıkan bir grubu hayal etmenizi öneriyoruz...
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