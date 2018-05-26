Oyun Devinden Apple'a Steam Link Tepkisi
Oyun devi, popüler uygulamasını reddettiği gerekçesiyle Apple'a öfke kustu!
Eğer güçlü oyun PC'nizdeki oyunları iPhone'unuza veya iPad'inize akış yapmayı bekliyorsanız, sizin için kötü bir haberimiz var. Oyun devi Valve'ın söylediğine göre Apple, Steam Link uygulamasını reddetmiş durumda. Bu da, uygulamanın App Store'a gelmeme ihtimalini ortaya çıkarıyor. (Uygulama, şu an Android'de beta olarak bulunuyor.)
Valve, Apple'ın kararına karşı çıktığını söylüyor. Ama firma, Apple'ın onayını yeniden almak için uygulamada değişiklik yapıp yapmayacağını şu an için söylemiyor.
Valve'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Apple, 7 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmak üzere Steam Link uygulamasını onaylamıştı. Çarşamba, 9 Mayıs'ta Valve, uygulamanın haberini yayınladı. Ertesi sabah Apple, orijinal inceleme ekibinin, uygulama yönergeleriyle ilgili bazı uyuşmazlıkları gözden kaçırdığını iddia etti ve uygulamanın onayını geri aldı. Valve, Steam Link uygulamasının App Store'da bulunan çok sayıda uzak masaüstü uygulamasına benzer bir LAN tabanlı uzaktan masaüstü işlevi gördüğünü açıkladı. Sonuçta Apple, itirazımızı da reddetti. Ekip bu projeye ve onay sürecine saatler harcadı, bu yüzden açıkça hayal kırıklığına uğradık. Umarız Apple gelecekte tekrar düşünür."
Apple'ın uygulamayı reddetmek için potansiyel bir çok sebebi olsa da, spekülasyon yapmak eğlenceli. Örneğin firma, kendi oyun akışı hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir. Sony bunu yaptı, EA da bir tanesi üzerinde çalışıyor ve Microsoft, 2020'de böyle bir hizmet çıkarmayı umuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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