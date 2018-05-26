Oyun Devinden Apple'a Steam Link Tepkisi

Oyun devi, popüler uygulamasını reddettiği gerekçesiyle Apple'a öfke kustu!

Oyun Devinden Apple'a Steam Link Tepkisi

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