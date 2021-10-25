Oyun Dünyasında Taşları Yerinden Oynatacak Bir Satın Alma Daha Gerçekleşti!

Cyberpunk 2077'nin arkasındaki isim olan CD Projekt, önemli bir satın almaya imzasını attı. Bu satın alma, The Witcher veya Cyberpunk 2077 evrenlerinde geçen yeni bir oyun için oldukça önemli bir adım gibi görünüyor.