Oyun Dünyasında Taşları Yerinden Oynatacak Bir Satın Alma Daha Gerçekleşti!

Büyük oyun şirketlerinin oyun stüdyolarını satın almaları çok sık gördüğümüz bir durum halne geldi. Bunun son örneği ise, The Witcher serisinin ve Cyberpunk 2077'nin arkasındaki CD Projekt'ten geliyor. Şirket, 2014 yılında kurulan Boston merkezli bir indie stüdyosu olan The Molasses Flood'u satın aldı. The Molasses Flood, eski Halo, Bioshock, Guitar Hero ve Rock Band serisinde imzası olan bir stüdyo.
CD Projekt başkanı ve ortak CEO'su olan Adam Kicinski, "Her zaman yürekten oyun yapan ekiplerin peşindeyiz" diyor ve ekliyor: "Mlass Flood, video oyunu geliştirmeye olan tutkumuzu paylaşıyor; deneyimli, kalite odaklı ve harika bir teknolojik anlayışa sahipler. Şirketimize çok fazla yetenek ve kararlılık getireceklerine inanıyorum."
The Molasses Flood stüdyo başkanı Forrest Dowling ise "CD PROJEKT, birlikte çalışma olasılığı konusunda bize yaklaştığında, sevdiğimiz bir şirketle işbirliği yaparak, sevdiğimiz dünyalarda oyunlar geliştirerek çok daha geniş bir kitleye ulaşmak için inanılmaz bir fırsat gördük" açıklamasını yaptı.
Melas Flood, CD Projekt ile çalışacak ancak şirketteki mevcut bir geliştirme ekibiyle birleştirilmeyecek. Ayrıca stüdyo, CD Projekt'in mevcut IP'lerinden birini kullanan yeni bir "iddialı proje" üzerinde çalışacak. Bu, büyük bir ihtimalle The Witcher veya Cyberpunk 2077 evrenlerinde geçen bir oyun olacak.
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