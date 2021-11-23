Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima, Film Stüdyosu Kurdu!

Metal Gear Solid ve Days Gone gibi efsane oyunların babası Hideo Kojima, hayranlarından gelen talebe daha fazla kayıtsız kalamadı. Oyun dünyasının dev ismi, kendi film ve müzik stüdyosunu kurdu!