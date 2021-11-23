Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima, Film Stüdyosu Kurdu!

Hideo Kojima hayranlarının, Metal Gear Solid'in başarısı sonrasında sıklıkla gündeme getirdikleri bir soru var: "Kojima, neden bir film de yapmıyor?" Ve şimdi bu soru, heyecan verici bir cevap buldu. Oyun dünyasının dev ismi, kendi film stüdyosunu kuruyor!
GamesIndustry.Biz'e göre Kojima Productions, Los Angeles dışında faaliyet gösterecek, müzik, TV ve film odaklı ayrılmış bir bölüm kurdu. Eski bir Sony Interactive yöneticisi olan Riley Russell, Kojima Productions'ın kültürel ayak izini genişletmeye çalışırken birime liderlik edecek.
Russell, yaptığı açıklamada "Yeni bölüm, televizyon, müzik ve film ile ilgilenecek ve bu amaçla profesyonelleri bir araya getirecek. Ekibin amacı, Kojima Productions'ta geliştirilen ve şu anda geliştirilmekte olan popüler ürünleri daha da yaygınlaştırma hedefi var" dedi.
Kojima Productions'ın oyunların ötesine geçtiğini görmek şaşırtıcı değil. Kojima, oyun yapma konusundaki film benzeri yaklaşımıyla biliniyor ve onu Twitter'da takip ederseniz, en sevdiği albümler ve filmler hakkında sık sık tweet attığını bilirsiniz. Şimdi soru, stüdyonun genişlemeyi nasıl ele almayı planladığı. 2015 yılındaki reformdan bu yana, Kojima Productions tek bir oyun yayınladı. Death Stranding'in yeni Director's Cut sürümünü ayrı bir başlık olarak sayarsanız, bu sayıyı ikiye çıkarabilirsiniz.
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