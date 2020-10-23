Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima'dan Yeni Oyun Müjdesi

Ünlü video oyun yönetmeni Hideo Kojima, yeni bir projede çalışmak için "sınıfının en iyisi" yetenekler arıyor. Eleştirmenler tarafından beğeni alan Death Stranding'in arkasındaki Kojima Productions, yeni bir oyun üzerinde geliştirme sürecinin başladığını ve Tokyo stüdyosuna katılmak üzere yeni çalışanlar aradığını Twitter üzerinde duyurdu.
#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 22, 2020
Ancak kariyer sayfasında yapılan hızlı bir bakışta Kojima Productions'ın ne gibi bir proje üzerinde çalıştığına yönelik pek fazla bilgi ortaya çıkmıyor. Programcılar, sanatçılar ve oyun tasarımcıları için boşluklar gözüküyor ancak bu iş tekliflerinin hiç birinde kayda değer bir ipucu bulunmuyor.
Her ne kadar Death Stranding için sunulacak bir devam oyunu pek çok kişi tarafından mutlulukla karşılanacak olsa da, muhtemel bir Silent Hills oyunun söylentileri de klasik hayatta kalma/korku oyunlarındaki sisler gibi varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Proje ne olursa olsun, Kojima Productions'ın bir sonraki oyununun heyecanla bekleneceği kesin...
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