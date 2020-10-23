Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima'dan Yeni Oyun Müjdesi

Oyun dünyasının dev ismi Hideo Kojima ve stüdyosu Kojima Productions, yeni bir oyun projesi için çalışacak insanlar arıyor. Tabii ki bu da, yeni bir oyunun yolda olduğunu gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Hideo Kojima yeni yetenekler arıyor...
Kojima Productions

Ünlü video oyun yönetmeni Hideo Kojima, yeni bir projede çalışmak için "sınıfının en iyisi" yetenekler arıyor. Eleştirmenler tarafından beğeni alan Death Stranding'in arkasındaki Kojima Productions, yeni bir oyun üzerinde geliştirme sürecinin başladığını ve Tokyo stüdyosuna katılmak üzere yeni çalışanlar aradığını Twitter üzerinde duyurdu.

Ancak kariyer sayfasında yapılan hızlı bir bakışta Kojima Productions'ın ne gibi bir proje üzerinde çalıştığına yönelik pek fazla bilgi ortaya çıkmıyor. Programcılar, sanatçılar ve oyun tasarımcıları için boşluklar gözüküyor ancak bu iş tekliflerinin hiç birinde kayda değer bir ipucu bulunmuyor.

Her ne kadar Death Stranding için sunulacak bir devam oyunu pek çok kişi tarafından mutlulukla karşılanacak olsa da, muhtemel bir Silent Hills oyunun söylentileri de klasik hayatta kalma/korku oyunlarındaki sisler gibi varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Proje ne olursa olsun, Kojima Productions'ın bir sonraki oyununun heyecanla bekleneceği kesin...

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