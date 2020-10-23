Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima'dan Yeni Oyun Müjdesi

Oyun dünyasının dev ismi Hideo Kojima ve stüdyosu Kojima Productions, yeni bir oyun projesi için çalışacak insanlar arıyor. Tabii ki bu da, yeni bir oyunun yolda olduğunu gösteriyor.

23 Ekim 2020 20:09

Levent Öztürk