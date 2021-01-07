Oyun Sektörünü 2021'de Neler Bekliyor?

InGame Group Kurucu Ortak ve CEO'su Genco Alp: "2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firması kurulabilir. Türk oyun sektörüne yönelik yabancı yatırımların devam edeceğini düşünüyorum."