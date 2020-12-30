Oyun Severlere Özel Gamer Papers Başladı!

365 Derece Dijital Ajans kurucu ortağı Yusuf Eren Yalçın ve Çamlıca Espor Kulübü yöneticisi, dijital iletişim uzmanı İbrahim Yörük yönetiminde Gamer Papers online bilgi platformu yayın hayatına başladı! Alanında uzman kadronun hazırladığı zengin içerikle okurlarına sunulacak olan Gamer Papers, son yıllarda sayısı artarak büyüyen espor organizasyonları ve oyun sektörüyle ilgili güvenilir içerik arayışını karşılayacak.
Milyonlar İçin Doğru Bilgi Kaynağı
Türkiye'de 4 milyondan fazla düzenli oyuncu olduğu biliniyor. Ancak bu yoğun ilgiye rağmen oyun alanında üretilen küresel bilgi akışı yeterli değil. Gamer Papers, oyun ve espor camiasına yönelik güvenilir bir kaynak oluşturma vizyonuyla yola çıkarken hem sektörden haberleri takipçilerine iletecek hem de oyuncuların yeteneklerini geliştirmesi için oyun rehberleri oluşturacak.
"Neden Yabancı Sitelere Yönelmek Zorunda Kalıyoruz?"
Platformun kurucularından Yusuf Eren Yalçın kuruluş amaçlarına ilişkin, "Oyuncuların kurduğumuz içerik ağı üzerinden aradığı her oyun hakkında doğru bilgi ve güncel habere ulaşmasını istiyoruz. Oyunlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen oyunseverlere yönelik kurduğumuz bu platformda güvenilir, doğru, bilgilendirici içerikler sağlayıp oyun dünyasıyla bir araya gelmek en büyük hedefimiz," dedi.
Espor dünyasının gündemindeki konulara değinen İbrahim Yörük içeriğe ilişkin görüşünü ise şöyle dile getiriyor; ''Hedef kitlemiz geniş bir yaş aralığında. Bu profilin ihtiyacı oyun dünyasına ilişkin güncel haber, eğlenceli ve bilgilendirici içerik. Bu bağlamda Gamer Papers'ın internette bulunamayan içeriklerle oyun güncellemelerinin temel bilgi kaynağı olarak kabul edilecek bir platform olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda Türkçe yayın yapan platformların azlığı ve İngilizce bilmeyen kullanıcıların yabancı web sitelerinden yeterince faydalanamaması Gamer Papers projesinin önemini daha da arttırıyor. ''
Dünyada İlk 20'deyiz!
Türkiye, dünyada en fazla oyun ve espor takipçisine sahip 20 ülkeden biri. Gamer Papers önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projelerle markaların, espor takımlarının, oyuncuların ve tüm oyun severlerin yeni yol arkadaşı olmayı hedefliyor.
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