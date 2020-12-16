Oyuncular İçin Fiyat-Performans Monitörü: Acer Nitro QG1!

Acer Nitro QG1 Serisi monitörler, oyunların en iyi şekilde deneyimlenmesini sağlayan özellikleri ve cazip fiyatlarıyla oyuncular için ideal oyun arkadaşı olacak.

Oyuncular İçin Fiyat-Performans Monitörü!

Oyuncular için farklı boyutlar ve parlaklıklarda, fiyat performans odaklı Acer Nitro QG1 Serisi Full HD monitörler, 21,5 inçlik QG221Q, 23,8 inçlik QG241Y, 27 inçlik QG271 olmak üzere üç farklı modelle oyun severlere sunuluyor.

Visual Response Boost™ teknolojisi ile 1 ms tepki süresine sahip Acer Nitro QG1 Serisi Monitörler, AMD® Radeon FreeSync™ teknolojisi sayesinde bilgisayarların kare hızını monitörlerin 75 Hz yenileme hızıyla senkronize olarak, tepki hızı yüksek ve net görüntülerle bezenmiş bir oyun deneyimi sunuyor.

Nitro QG1 oyun monitörleri, 27 inçe kadar VA (dikey hizalama) ekranla yüksek kalitede karşıtlık ve görüntü derinliği sağlarken, ZeroFrame tasarımı sayesinde daha ince çerçevelerle daha fazla ekran alanı sunuyor. 178 dereceye varan izleme açısı, farklı pozisyonlarda gerçekçi gölgelendirme ve karşıtlık sağlayarak yüksek görsel kaliteyi koruyor.

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Monitör serisindeki %72'lik geniş NTSC renk gamıyla yumuşak geçişler, keskin gölgeler ve tek tip görünüm sunulurken, Black Boost™ teknolojisiyle ekrandaki en karanlık noktalar bile görülerek oyunculara rekabet avantajı katıyor.

Uzun oyun maratonları için Acer tarafından geliştirilen BlueLightShield™ ve Flickerless™ teknolojileri, gözlerin yorulmasını engelliyor. Acer ComfyView™ ve Low Dimming™ teknolojileri ise monitör parlamasında ve göz yorgunluğunda azalma sağlayarak, oyun keyfinin güvenle uzatılmasını mümkün kılıyor. Nitro QG1 Serisi Monitörler, -5° ila 25° eğilebilme özelliği sayesinde oyunculara boyunları için sağlıklı pozisyonlar seçme özgürlüğü sunuyor.

Dahili Acer Display Widget özelliği, monitör üzerindeki tuşlarla uğraşmak durumunda kalmadan görüntü ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. Acer Game Mode ise içeriğe göre görüntüleri optimize eden önceden ayarlanmış sekiz adet ekran moduna kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayar menüsünden kolayca erişilmesini mümkün hale getiriyor. Ayrıca tüm uygulamalar, otomatik olarak tercih edilen modda çalışacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro QG1 serisinden 21,5 inçlik QG221Q ve 23,8 inçlik QG241Y modelleri 959 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 27 inçlik QG271'in ise yakın zamanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Acer Türkiye ofisiyle iletişime geçin.

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