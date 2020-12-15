Yeni Bir Dokuzuncu Nesil Core İşlemci Alacaksanız, Elinizi Çabuk Tutun

Eğer dokuzuncu nesil bir Intel Core işlemci almak istiyorsanız, hemen harekete geçin. Zira Intel bu ürün serisini durdurdu ve 2021 Haziran tarihinden sonra satmayacağını açıkladı.
Piyasada 10. nesil "Comet Lake" işlemciler varken neden dokuzuncu nesil bir işlemci almak isteyesiniz? Intel birkaç nesil boyunca aynı soketi kullandığı için olabilir mi? LGA 1151 soketi altıncı nesil "Skylake" işlemcilerle başladı ve dokuzuncu nesil "Coffee Lake Refresh" işlemcilere kadar devam etti, ancak yonga seti değişikliklere uğradı.
Ne yazık ki Intel, 9. nesil Core işlemcilerinin fişini çekmiş durumda. Şirket, hangi işlemcilerin üretiminin ve satışının durdurulacağını açıkladı. Listede Celeron, Pentium Gold, Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 bulunuyor.
Intel'in yeni Comet Lake S işlemcileri, "Ice Lake" ailesindeki 10nm mobil işlemcilerin aksine hala 14nm'lik mimariyle üretiliyor. 11. nesil ailesinde daha fazla 10nm ürün göreceğiz gibi görünüyor, ancak 11. nesil Rocket Lake masaüstü işlemcileri 14nm mimariyle üretiliyor.
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