Oyuncular İçin Özel Tasarlandı: Acer Nitro KG2 Monitörler

Oyuncular için özel tasarlanmış özelliklerle donatılan 0,5 ms'ye kadar düşük tepki süreli Acer Nitro KG2 serisi monitörler, ZeroFrame™ mimarili çerçevesiz ekranında FreeSync™ Premium ile akıcı görüntüler sunuyor ve Black Boost teknolojisi de en karanlık köşelerde saklanan rakiplerin bile anında fark edilmesini sağlıyor.
Rekabetçi oyuncuların gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan fiyat performans odaklı Acer Nitro KG2 serisi Full HD IPS LED monitörler, 23,8 inç ve 27 inç boyut seçenekleriyle oyun severlere sunuldu.
Oyunlara açılan pencereniz
Acer Nitro KG2 serisi oyun monitörleri, AMD FreeSync™ Premium ile oyunların takılmasını ve dikkat dağıtan görüntü kırılmalarını önlüyor. FHD çözünürlük sunan monitörün yenileme hızını bilgisayarınızın kare hızı ile senkronize eden teknoloji sayesinde, tepki hızı yüksek ve net görüntüler elde ediliyor.
Hız aşırtmalı 165 Hz yüksek yenileme hızıyla sorunsuz ve gecikmesiz oyun deneyimi sunan Nitro KG2 serisi oyun monitörleri, aksiyonun en hareketli anında bile 0,5 ms tepki süresiyle oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.
Acer tarafından geliştirilen 11 farklı karanlık seviyesi ayarına sahip Black Boost teknolojisiyse, oyuncuların en karanlık köşelerde saklı duran ve birçok oyuncunun göremediği detayları bile bir bakışta fark etmesini sağlayarak, rekabet avantajını daha da artırıyor.
HDR10 destekli KG2 serisi, oyuncuların en sevdikleri oyunları artırılmış renk doğruluğuyla, görüntü kalitesi ve kontrastı iyileştirilmiş şekilde deneyimlemelerini mümkün kılıyor. Öte yandan kolaylıkla ayarlanabilen farklı ekran modları, kullanıcıların oynadıkları oyunun türüne göre farklı seçenekleri aktif etmelerini sağlıyor. Sunulan ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema seçenekleri mevcut. Monitörlerin 6 eksenli ekran ayarı ise gerçekçi renk doğruluğunu mümkün kılarak profesyonel seviyede fark yaratıyor.
Oyuncu sağlığını gözeten teknolojiler
Rekabetçi oyun ve e-spor müsabakaları, olduğundan daha yorucu hale gelmek zorunda değil. Nitro KG2 serisi oyun monitörleri, sahip olduğu koruyucu teknolojilerle oyuncuların sağlığını da gözetiyor.
Acer BlueLightShield™ teknolojisi, oyuncuların gözlerindeki baskıyı azaltmak için ekranın yaydığı zararlı mavi ışık miktarını esnek bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyor. Acer Flickerless™, zararlı ekran titremesini ortadan kaldırarak oyuncuların gözlerini hasardan koruyor ve daha keyifli bir oyun deneyimi sağlıyor.
Low Dimming™ teknolojisine sahip Nitro KG2 serisi oyun monitörleri, %15'e kadar daha koyu parlaklık seviyeleri sağlıyor. Ekran üzerinden doğrudan ayarlanabilen koyu parlaklık seviyeleri, doğrudan ışığa bakılan görüntülerdeki detayların bile gözü yormadan fark edilmesini mümkün kılıyor. Nitro KG2 serisi oyun monitörlerinin sahip olduğu ComfyView™ yansıma önleyici mat ekran, uzun oyun ve e-spor maratonlarında oyuncuların gözlerini yormuyor.
Ergonomik oyun deneyimi
Nitro KG2 serisi oyun monitörleri, -5 ve 25 derece eğilebilir stant yapısıyla oyuncuların ekranlarını, boyunlarını ve zihinlerini rahatlatacak ideal pozisyona getirmelerini sağlıyor. ZeroFrame™ çerçevesiz tasarım ise oyunculara ihtiyaç duydukları geniş ekran alanını sunuyor.
Monitörlerin şık üç ayaklı stant tasarımı, ani fare hareketlerinin ekranı sallamasını engellerken, VESA askı standardı desteğiyse oyuncuların Nitro KG2 serisi monitörlerini güvenle ve kolayca duvara monte edebilmelerine olanak tanıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Nitro KG2 serisi monitörlerden 23,8 inçlik KG242YP modeli 1.499 TL, 27 inçlik KG272S ise 1.699 TL fiyatla oyun severlerin beğenisine sunuldu.
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