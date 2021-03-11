Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 Tanıtım Tarihi Sızdı

Samsung'un gelecek akıllı saatleri Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4'ün tanıtım tarihine ilişkin en net sızıntı geldi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch Active 4 Sızdı

Samsung'un akıllı saat portföyü için yeni modeller her sene olduğu gibi bu sene de sahne alacak. Bu sene tanıtılması beklenen modeller Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 olurken, yeni modellerde tasarımın yanı sıra yeni özelliklerin de yer alması bekleniyor. Peki, Samsung yeni akıllı saatlerini ne zaman tanıtacak?

Samsung'un Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 modelleri için oldukça yakın sayılırız. Yeni akıllı saatlerin piyasaya çıkacağı tarihe ilişkin önemli bir bilgi gelirken, sızıntının kaynağı ünlü Ice Universe.

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe'ün Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, Samsung yeni akıllı saatlerini bu yılın 2'inci çeyreğinde tanıtacak ve akabinde satışa çıkartacak. Twitter'dan her 2 saat için de "Q2" paylaşımında bulunan Ice Universe, böylece nisan – mayıs – haziran aylarını işaret ediyor.

Samsung, selef model Galaxy Watch 3'ü geçtiğimiz yıl ağustos ayında tanıtmıştı. Eğer bu sızıntı doğru ise, Güney Koreli şirket yeni saat modelini daha erken piyasaya sürme hazırlığında. Öte yandan bu sızıntı, şirketin Galaxy Watch Active 3 modelini de atlayacağını gösteriyor. Zira Samsung, geçtiğimiz yılı tek saat modeliyle geçirmiş, Galaxy Watch Active 2 modelini ise 2019 yılında tanıtmıştı.

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