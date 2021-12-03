Oyunlarda +30 Kill Aldıracak 5 SteelSeries Ekipmanı

Oyun, eğlenmek için olduğu kadar kazanmak için de oynanır. Tüm gerçek oyun tutkunları bilir ki oyunda kazanmak yetenek ve doğru ekipman kullanımının bir sonucudur. Oyunla nefes alan her oyuncunun hayali, oynadıkları oyun ne olursa olsun, daima oyunun en iyisi olabilmektir. Oyun ve espor dünyasının lider çevre birimleri üreticisi ve MVP'lerin tercihi SteelSeries de oyun tutkunlarının performansını en üst seviyeye çıkarmak için en doğru ekipmanları üretiyor.
SteelSeries, girdiği her oyunu domine edip en az 30 kill alarak en iyi olmanın hayalini kuran oyuncuların ihtiyacı olan 5 SteelSeries ekipmanını sıralıyor.
Prime serisi mouse
Oyunda performansı katlayacak ilk ve önemli şeylerden biri elbette ki mouse'tur. İyi bir mouse hem oyuncunun hızına yetişmeli, hem dayanıklı olmalı hem de hafifliği ile konfor sunmalı. SteelSeries'in espor için özel olarak, esporcuların geri bildirimleri ile tasarlayıp ürettiği Prime serisinde her oyuncunun istek ve beklentilerine uygun bir mouse ise mutlaka bulunuyor.
Hızı ve performansı yeniden yazan Prime serisi, hafiflik ve dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı. Prime serisinin oyuncu farelerinin her biri eşsiz SteelSeries teknolojisi ile donatılırken, birinci sınıf sensör özellikleri ve kablosuz seçenekleri de sunuyor. Seride Prime, Prime+ ve Prime Wireless'a ek olarak daha hafif ve kompakt seçenekler olarak seriye yeni eklenen Prime Mini ve Prime Mini Wireless da bulunuyor.
Prime serisi farelerde bulunan yeni optik manyetik anahtarlar performans ve dayanıklılık konularında devrim niteliği taşıyor. Prestij optik manyetik anahtarlar kuantum hızında tepkiler vererek asla oyuncunun hızından geri kalmıyor. Sıradan fare mekanizmalarından farklı bir teknoloji olan Prestij OM (Optik Manyetik) anahtarlar, özel olarak öğütülmüş bir neodimiyum mıknatısı tarafından yerinde tutulan çelik bir burulma yayı kullanıyor. Bu eşsiz teknoloji Prime serisini sınıfındaki tüm rakiplerinden 5 kat daha dayanıklı hale getiriyor. Böylece Prime seri uzun süreden sonra bile, ilk günkü gücü ile size eşlik edebiliyor.
Apex Pro klavye
Tepki süresinin çabukluğu, tuş takımının hissiyatı ve dayanıklılığa ek olarak bir klavye oyuncunun işini kolaylaştıracak birçok özellik barındırabilir. SteelSeries'in Apex Pro klavyesinde tüm bu ihtiyaçlar ve muhteşem entegre özellikler bulunuyor.
Türünün ilk örneği olan Apex Pro klavyede her bir tuşun hassasiyeti özel olarak ayarlanabiliyor. OmniPoint ayarlanabilir çalışma anahtarı teknolojisi ile, kullanıcılar her tuşun hassasiyetini diledikleri gibi değiştirebiliyor. Uzun çalışma anahtarları (3.6mm), çalışma sırasında hata yapma ihtimalini azaltırken, daha yüksek tepki hızlarına ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcılar daha kısa çalışma anahtarlarını (0.4mm) tercih edebiliyor. Klavye üzerinde bulunan OLED akıllı ekranlar, oyun içinden ve Discord gibi uygulamalardan anlık bildirimleri kullanıcılara aktarıyor. Ayrıca metal alaşımlı gövdesi ile de dayanıklılık ve gösterişi bir araya getiriyor.
Arctis Prime kulaklık
SteelSeries'in imza kulaklık sersi Arctis'in oyundaki performans ve başarısını bilmeyen kalmadı. Serinin en son üyesi Arctis Prime da profesyonellerin ihtiyaç ve yönlendirmeleri ile espor için özel olarak üretildi.
Yüksek yoğunluklu mıknatıslara sahip üst sınıf hoparlör sürücüleri ile Arctis Prime, standart kulaklıkların iki katını da aşarak 40 bin Hz'e kadar olan sesleri netliğini bozmadan artırıyor. Böylelikle oyun içinde ne oluyorsa rahatlıkla duyulurken Arctis Prime'ın ses sürücüleri maksimum detay ayrımı için kalibre edildiğinden, sesin geldiği yön ve mesafe gibi tüm işaretleri rahatlıkla ayırt edilebiliyor.
Kulaklığın performansının yanı sıra rahat olması da oyuncuların en çok önem verdiği konular arasında yer alıyor. Arctis Prime üzerinde bulunan birinci sınıf yumuşak suni deri kulaklık pedleri, uzun süren konfor ve ses yalıtımı için özel olarak tasarlanmış. Hafif alüminyum alaşımlı çelik konstrüksiyon kafa bandı ile de ek ağırlıklardan kurtulurken sağlamlıktan ödün vermiyor. Ayrıca Arctis Prime'da gürültü engellemenin yanı sıra oyuncuların favori iletişim platformu Discord tarafından da onaylanmış ClearCast mikrofonu bulunuyor.
Apex 7 TKL klavye
SteelSeries Apex 7 TKL klavye, performansı daha az tuşla kompakt hale getiriyor. İhtiyaca uygun olarak farklı anahtar seçenekleri sunan Apex 7 TKL ile kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun hassasiyet seçenekleri arasından tercihlerini yapabiliyor. Apex 7 TKL klavyede, kullanım alanlarına uygun olarak farklı hassasiyet sunan kırmızı, mavi ve kahverengi anahtarlar bulunuyor. SteelSeries klavyelerini öne çıkaran özelliklerden biri olan OLED akıllı ekranlar Apex 7 TKL'de de yer alıyor.
Apex 7 TKL'de beş farklı oyun için özel makro profiller oluşturulup kaydedilebiliyor. Ayrıca akıllı ekranın yanında yer alan tıklanabilir metal tekerlek ile oyundan çıkmadan kaydedilen bu profiller arasında değişim ve ses, parlaklık, renk ayarlamaları yapılabiliyor. Dayanıklılıktan ödün vermeyen güçlü yapısı ile Apex 7 TKL, seri 5000 aliminyum gövdesine ek olarak tuşlarda 50 milyon tıklama garantisi veriyor. İster oyun oynarken ister yazı yazarken kullanıcının konforunu artıracak kolay takılabilir ve dayanıklı magnetik yumuşak bilek desteği de bulunuyor.
Aerox 3 2022 edition mouse
SteelSeries'in Aerox kalitesinin en yeni ve en güçlü versiyonu karşınızda! Aerox 3 2022 Edition, ultra hafif ağırlığı ile zahmetsiz oyun keyfi sunuyor. Aerox 3, 59g ağırlığı ve yüzde 100 işlenmemiş PTFE kayma patenleri gelişmiş kontrol ve hız sunuyor. Süper yumuşak USB-C tipi örgü kablosu ise oyun sırasında takılma yaşamadan pürüzsüz bir akıcılıkta kullanım keyfi yaşatıyor.
Kaputun altında, Aerox 3, bir TrueMove Core optik oyun sensörü olan 80M tıklama (diğer oyun farelerinde bulunan 3 kat daha fazla dayanıklılık) için derecelendirilmiş yeni nesil Golden Micro IP54 anahtarları kullanılıyor ve 3 bölgeli RGB aydınlatma ile vurgulanıyor. Dayanıklılık çin estetikten ödün vermeyen benzersiz Aerox silueti, IP54 derecesini alan ilk oyun faresi olan IP54 suya dayanıklı AquaBarrier™ ile donatıldı. Bu özellik oyun sırasında yaşanabilecek sıvı dökülmeleri ve kazalara karşı içinizin rahat etmesini sağlıyor.
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