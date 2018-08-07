Oyunlarda Sık Rastlanan 7 Grafik Ayarı ve Anlamı
Oyunların grafik menüsünde bulunan Tessellation, Ambient Occlusion gibi grafik ayarları ne anlama geliyor; ne işe yarıyor? Açıkladık!
Grafik ayarları denildiğinde bir ayarı ne kadar yüksek ayarlarsanız, oyun o kadar iyi görünecek, o kadar kaliteli bir grafik sunacak demektir. Grafik ayarlarını çoğu zaman oyunun ellerine emanet edebilirsiniz, ancak oyunun grafik menüsündeki sayısız ayar sizde merak uyandırıyorsa, aşağıda bu ayarların anlamını sizin için açıklıyoruz. İşte oyunlarda en sık rastlanan grafik ayarları, çalışma şekilleri ve sisteminiz üzerindeki etkisi.
Resolution (Çözünürlük)
Oyunlarda genellikle "resolution" karşılığında gösterilen 1080x720 değerler, ekranda gösterilen piksel sayısını belirler. İlk sayı, ekranda yatay olarak gösterilen piksel sayısını, ikinci sayı ise yüksekliği belirtir. Çözünürlüğün yanında başka bir sayıya da rastlayabilirsiniz. Bu sayı monitörünüzün tazeleme oranıdır ve ekranınızda görebileceğiniz FPS (saniyedeki kare sayısı) belirler. Çözünürlük ne kadar yüksekse, o kadar çok detay göreceksiniz.
Texture quality (Doku kalitesi)
Doku kalitesi, oyun içerisindeki ortamın kalitesini belirler. Dokular, üç boyutlu ortamı kaplayan yüzeylerdir ve grafik kalitesini artırmak için doku kalitesini değiştirmeniz mümkündür. Doku kalitesini değiştirdiğinizde bundan genellikle tüm oyun etkilenir ve ortaya daha keskin ve daha az bulanık görünen bir sonuç çıkar.
Çoğu ayarda olduğu gibi doku kalitesini artırmak grafik işlemcinizin (GPU) yükünü artırır. Grafik ayarlarını artırdığınızda FPS'nin düştüğüne şahit olursanız, dengeli bir ayar olan Medium'u seçmeyi deneyebilirsiniz.
Antialiasing
Aliasing, çizgilerin çentikli görünmeye başladığında ortaya çıkan görüntüye verilen isimdir. Örneğin bir duvarın köşesine baktığınızda onun kat kat görünmeye başladığını fark edebilirsiniz. Antialiasing ise, bu etkiyi azaltmakta kullanılan yöntemlere verilen isimdir. Küçük ve yüksek çözünürlüklü bir monitörünüz varsa 2x antialiasing size yeterli olacaktır.
Oyunlarda kullanılan iki tür antialiasing vardır. Spatial Anti-Aliasing, grafikleri daha yüksek bir çözünürlükte işleyip, şu anki çözünürlüğe göre yeniden boyutlandırır. Post-Processing Anti-Aliasing ise piksellerin kenarlarını kareler işlendikten sonra yumuşatır. Çoğu oyun hangi antialiasing'i kullanacağınızı seçmenize izin vermeyecektir. Burada karar, GPU'nuzun sürücülerine göre verilir. Bununla birlikte antialising'in kalitesini seçebilirsiniz. 4K çözünürlükte pikseller yeterince küçük olduğundan antialiasing'e genellikle ihtiyaç duymazsınız.
VSync (vertical sync, dikey eşitleme)
VSync, işlenen kare sayısının monitörünüzün tazeleme oranıyla eşitlenmesi demektir. Örneğin çoğu LCD monitör, 60Hz tazeleme oranına sahiptir, bunun anlamı monitörün en fazla 60FPS gösterebildiğidir. PC'niz saniyede 100 kare işlese bile monitörünüz bunların 60'ını gösterecektir. Bu durumda PC'niz boşa güç harcıyor demektir. Dahası bu durum, "yırtılma" ("tearing") adı verilen efektin de ortaya çıkmasına neden olabilir.
Vsync, söz konusu yırtılma efektini ortadan kaldırır. Ancak Vsync'nin de yol açtığı sorunlar var. Örneğin zaman zaman FPS'nizi yüzde 50'ye kadar düşürebilir ve fare, klavye girdilerinde gecikmeye neden olabilir.
Bilgisayarınız oyunda 60FPS'den çok daha fazlasını sunabiliyorsa VSync'i açmak yırtılma efektini azaltabilir. Anack 60FPS'ye ulaşmakta zorlanıyorsanız, alacağınız FPS'nin düşmesi ve girişlerinizin gecikmesi muhtemel.
Tessellation
Oyunlardaki dokular, üçgenlerin birleşimlerinden oluşan çokgenlerden meydana gelir ve bunlara quad denir. Tessellation, bir yüzeydeki quad'ların grafik kartı tarafından tekrarlanmasını sağlar. Tessellation sayesinde yer yüzeyindeki çıkıntılar oluşturulur.
Tessellation, GPU'nuz üzerinde büyük bir yük oluşturur ancak grafikler üzerindeki etkisi de belirleyici olacaktır.
Ambient occlusion
Ambient occlusion, 3 boyutlu sahnelerdeki bir aydınlatma yoludur. Oyun motorlarında geometrik nesnelere ışık tutan tipik ışık kaynakları bulunur. Ambient occlusion, ışığın yüzeylere çarptıktan sonra nasıl yayılacağını hesaplamaya çalışır. AO, oyuna yumuşak, gerçekçi gölgeler ekleyecektir.
Bu seçenek oyunlarda SSAO (screen space ambient occlusion), HBAO (horizon-based ambient occlusion) veya HDAO (high-definition ambient occlusion) olarak görünebilir. SSAO, performansı fazla düşürmez ve en isabetli aydınlatmayı sunar. HBAO, Nvidia kartlar tarafından kullanılır, HDAO ise AMD'nin aydınlatma yöntemidir ve SSAO'ya benzer.
Anisotropic filtering
Anisotropic filtering, uzaktaki bölgelerin kullanacağı doku miktarını azaltır. Bu ayar özellikle eğimli açılarda ve uzakları gördüğünüz karelerde kendini gösterir. Anisotropic filtering'ten önce bi-linear veya tri-linear filtreleme kullanılmaktaydı ve bu tür filtrelemeler, doku kalitesini mesafe uzaklaştıkça düşürüyordu. Anisotropic filtering ise yakın ve uzakta benzer dokular oluşturur ve bu sayede uzak mesafeler, daha keskin görünür.
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