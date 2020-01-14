Özel Camlar Uçaklardan Otomobillere Geliyor!

Boeing'in 787 Dreamliner'ı yaklaşık olarak on yıldır ticari uçuşlar gerçekleştiriyor. Geniş vücutlu, uzun mesafe yolcu jetinin karbon-fiber yapısı ve verimli motorları, yakıt masrafını azaltmak isteyen havayolu şirketlerinin popüler seçeneklerinden biri olmasını sağladı. Ağırlığı azaltmaya ve verimliliği arttırmaya yardımcı olarak araç, aynı zamanda geleneksel güneşlikler yerine elektrikli olarak kararan camlara da sahipti. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ise bu teknoloji, sadece yüksekten uçan araçlara ait olma dönemini geride bırakarak, karadaki araçlara da gelebilir.
Tabii ki kararan cam panelleri seçili araçlarda birkaç yıldır sunulmaktaydı ve SL Roadster gibi araçlarda seçenek olarak sunulan Mercedes-Benz'in Magic Sky Control sistemi de bunun örneklerinden biriydi. Ancak bu teknolojiyi daha ileri taşıyan bir şekilde, geçen hafta Las Vegas'taki CES'te tedarikçi firma Gentex, kararan camları kullanmak için birkaç farklı yöntem daha gösterdi. Bu firma, otomotiv, hava-uzay ve diğer pek çok endüstriye hizmet veren, kararan camlar konusunda dünya lideri bir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Bu teknolojinin gösterilen en son nesli ise görülebilir ışığın %99'unu engelliyor ve öncülerine göre iki kat daha hızlı tepki veriyor.
Bu teknolojinin öne çıkmasının ve otomobillerde kullanımının önemi ise uygulama zorluğundan kaynaklanıyor. Basit anlatımı ile elektrikle kararan camlar, iki cam katmanı ve aralarında bulunan bir jelden oluşuyor. Bu jel, üzerinden elektrik akımı geçtiğinde ışık geçişini engellerken normal zamanda herhangi bir görüş engeli yaratmıyor. Uçakların yan camlarında veya araçların sunroof gibi kısımlarında bu sistemi kurmak oldukça kolay sayılabilir çünkü iki cam ve jelin kalınlığından veya açı farkından kaynaklı olarak oluşacak görüntü bozuklukları büyük bir önem taşımıyor. Ancak otomobillerin ön ve arka camları ve hatta yan camlarında yaşanacak görüntü sorunları, kolaylıkla ciddi güvenlik sorunlarına dönüşebilir. Teknolojinin yeni neslinde ise sistem istenilen incelikte olmakla kalmayıp, iki camın eğimleri tamamen uygun bir hale getirilerek görüntü sorunlarının aşılması sağlanıyor.
Kararan yan camlar istenmeyen parlamaları büyük ölçüde düşürebilse de, yaşanan bir diğer sorun da farklı bölgelerin farklı cam karanlığı kanunlarına sahip olması. Bunu aşmak için de aracın bulunduğu yerin algılanarak cam karanlığının otomatik olarak ayarlanabilmesi planlanıyor.
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