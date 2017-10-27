Özel Xbox Mağazasında Xbox One X Sergileniyor!

Microsoft, Xbox One X heyecanını arttırmak için, Sidney'de konsolu deneyebileceğiniz özel bir mağaza açıyor!

Özel Xbox mağazasında Xbox One X sergileniyor!

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