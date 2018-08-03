Panasonic'ten Yeni Dayanıklı Tabletler!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı