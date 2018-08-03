Panasonic'ten Yeni Dayanıklı Tabletler!

Panasonic, zor şartlarda gönül rahatlığıyla kullanılabilen iki yeni tabletini tanıttı! İşte FZ-G1 ve FZ-M1...

Panasonic'ten Yeni Dayanıklı Tabletler!

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