Panasonic'ten Yeni Dayanıklı Tabletler!
Panasonic, zor şartlarda gönül rahatlığıyla kullanılabilen iki yeni tabletini tanıttı! İşte FZ-G1 ve FZ-M1...
Panasonic, işlem gücü daha yüksek yeni dayanıklı Windows 10 tabletlerini tanıttı. Tabletler, inşaat gibi zorlu çalışma koşulları altında sağlam kalmayı amaçlıyor.
Yeni Toughpad FZ-G1 ve FZ-M1, sırasıyla Intel Core i5-7300 vPro ve Core i5-7Y57 vPro işlemcilerle geliyor. Giriş modelinde 8GB RAM ve 256GB SSD bulunuyor. Her iki cihaz da Windows 10 Pro işletim sistemini kullanıyor.
Tabletlere daha yakından bakarsak, 10.1 inç'lik FZ-G1'in yeni bir işlemcinin yanında Windows Hello için kızılötesi sensörle geldiğini görüyoruz. Bu sensör, tahmin ettiğiniz üzere biyometrik oturum açma işlevi için kullanılıyor. Ön yüzünde 2 megapiksellik bir kamera bulunan cihaz, arkada 8 megapiksel kameraya ve artık LED flaşa sahip.
FZ-G1 isteğe bağlı olarak termal kamerayla donatılabiliyor ve isteyenler, 1TB'lık depolama alanına sahip olabiliyorlar.
FZ-M1 ise 7 inç'lik bir tablet ve cihazın gücünü kesmeden pilini değiştirmenize izin veren "bridge battery"ye sahip. 8 megapiksel arka kamerayla gelen cihaz için taşıma kılıfları, el bantları, masaüstü istasyonları gibi çeşitli aksesuarlar sunuluyor. FZ-M1'in farklı sektörlere yönelik 6 modeli bulunuyor. Bu modellerden biri, mimari tasarım için kullanılan Intel RealSense kamerayla geliyor. İnşaat işinde çalışanlara yönelik "Real-time kinematic" model ise konumunuzu 10-50cm isabetle belirleyebiliyor.
Üç yıllık garanti süresi sunulan tabletlerden FZ-G1'in fiyatı 2.799 dolardan, FZ-M1'in fiyatı ise 2.749 dolardan başlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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