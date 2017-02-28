Parmak İzi Tarayıcıları Ekranın İçine Böyle Girecek!
Parmak izi tarayıcılarını ekranın altına yerleştirme hayali, gerçeğe biraz daha yaklaştı!
Günümüzdeki parmak izi tarayıcıların büyük bir kısmı akıllı telefonların ya arkasında, ya da ön kısmında tuşun altına gizlenmiş bir şekilde yer alıyor. Ancak görünene göre bu durum yakında değişecek. The Investor'ın söylediğine göre Güney Kore merkezli bir parmak izi modülü üreticisi olan CrucialTec, ekran üzerinde parmak izi tarama çözümünü bu yıl içerisinde yayımlamaya hazırlıyor.
Bunun anlamı da yeni parmak izi okuyucu teknolojisine sahip olan ilk telefonlarla 2017 yılı içerisinde karşılaşabileceğimiz. Ne yazık ki CrucialTec henüz tam bir zaman aralığı veya kendisi ile çalışan akıllı telefon üreticilerini belirtmiş değil.
Yeni teknoloji Display Fingerprint Solution (DFS – Ekran Parmakizi Çözümü) olarak adlandırılmakta ve görünene göre bu teknoloji test etmekte olan kullanıcılardan genellikle pozitif yorumlar alıyor. Belirtilene göre DFS, yüksek çözünürlüklü parmak izi görüntüleri yaratabilirken, tek bir saçın dokunuşu gibi narin ayrıntıları da algılayabiliyor.
Ayrıca DFS, birden fazla parmak izini aynı anda algılayabilmesi sebebi ile şu andaki parmak izi tarayıcılarından çok daha güvenli olmakta. Ancak CrucialTec'in söylediğine göre bu teknoloji henüz başlangıç aşamasında. Firma, önümüzdeki yıl da sistemin gelişmiş bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlandıklarını söylemekte ancak bu gelişmiş sürümün farklarını henüz açıklamış değil.
Levent Öztürk
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