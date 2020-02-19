Patapon 2 Remastered İnceleme

Ritim oyunları genelde hep aynı oyun tarzına sahiptir. Bütün yaptığınız oyunda ilerlemek için düğmelere doğru anda doğru süre ile basmak ve bu sırada da güzel müzikler dinlemektir. Bazı oyunlarda oyunu çok da monoton hale getirmemek için ikinci bir motif daha oluyor, ancak bu da aslında oyunun stilini çok da fazla değiştirmiyor. Deneyim hemen hemen hepsinde aynı oluyor.
Peki, Patapon 2 Remastered bu güruhun içinden sıyrılabiliyor mu? Bu soruya "evet" yanıtını verebiliyoruz, zira oyunda çok daha büyük bir hedef var. Bu oyunda "tanrıyı" oynuyorsunuz demek yanlış olmaz. Ordu kuruyor, onlara evrim geçirtiyor, yeni silahlar topluyor ve savaşa mümkün olan en etkin taktikle gitmelerini sağlıyorsunuz. Bu tür oyunlar için oldukça yeni bir mekanik, ama oynadıkça gerçekten uğraşmaya değer olduğunu anlıyorsunuz.
Yeni Neler Var?
Karşımızda Patapon serisinin PlayStation 4 için ikinci uyarlaması var. Orijinali de benzer bir odağa sahipti, ancak bu sefer yapacak çok daha fazla şey var. Daha derin bir ilerleme sistemi ve daha uzun bir senaryo olduğunun da altını çizelim.
Patapon 2 Remastered oldukça tatmin edici bir oyun döngüsüne sahip. Seviyeleri geçtikten sonra Patapolis'e dönüp ordunuzu inşa etmeye devam edebiliyorsunuz. Oyunda bir şeylerin nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacak bir seçenek bulunmuyor, bu yüzden tek başına keşfetmek zorundasınız. Bu nedenle de yaratılıp evrimleştirilip geliştirilecek olan farklı Patapon türlerini tanımak için biraz zaman harcamanız gerekiyor.
Örneğin Yaripon'lar mızrak atıyor, Tatepon'lar kılıç kullanabiliyor ve Yumipon'lar uzaktan ok atıp savaşa katkıda bulunabiliyorlar. Daha gelişmiş, aynı anda farklı şeyleri başarabilen özel Patapon'lar zamanla ordunuzun ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Patapon 2 ile beraber Hero (Kahraman) Patapon ike tanışıyoruz. Bu karakter orduyu savaşa götürüyor ve performansını artırmak için farklı maskeler takmasına izin veriliyor. Kahraman aynı zamanda oyunun Patagate adı verilen çoklu oyunculu modunda da kullanılabiliyor.
İyi Tasarım, Kaliteli ve Akılda Kalıcı Müzikler
Seviyeler oldukça iyi ve farklılıklar içerecek şekilde tasarlanmış ve oyuna bir kere alışınca artık alışkanlık yapıyor. Oyuna temel hareketleri yaparak (kare, kare, kare, daire, yani pata-pata-pata-pon) başlıyorsunuz ve oyunda ilerledikçe yeni komutlar açılıyor. Bir süre sonra bir komutla düşmanlara saldırıyor, bir komutla düşman saldırılarını engelliyor, bir komutla işler zora girdiğinde geri çekilebiliyorsunuz.
Elbette Patapon 2 Remastered içinde başka komutlar da var. Örneğin Ballad of 1999 ile ordunuzun üzerindeki sıkıntıyı atabiliyor, Song of Miracles ile sahip olacağınız mucizeleri etkinleştirebiliyorsunuz.
Ritmi doğru olarak tutturup komutları girmeye başladığınızda kombo-metre dolmaya başlıyor. Fever seviyesine ulaştığında ritmi tutturduğunuzda tüm saldırılar ve savunmalar daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor.
Patapon 2 Remastered oynarken oldukça iyi konsantre olmanız gerekiyor. Ancak bazı görevlerde bir anda bir sürü şey gerçekleştiği için sık sık komut değiştirmeniz gerekiyor ve bu zaman zaman kafanızın karışmasına ve sıkı bir zihni mücadele vermenizi gerektirebiliyor.
Patapon 2 Remastered'ta seviye tasarımlarının oldukça iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Renkler keskin, hem Patapon'ların hem de arka planların iyi bir sanatçının elinden çıkmış olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Müzik söz konusu olduğunda ise, çalan müziklerin gün içinde ağzınıza takılacağını göreceksiniz diyoruz. Sonuçta bu PSP'den gelip PS4'e uyarlanmış güzel bir oyunla karşı karşıyayız.
Patapon 2 Remastered'ı eğlenceli yapan bir başka faktör de sürekli mücadele etmek zorunda kalmak. Bazı seviyeleri tekrar ziyaret edip malzeme toplayarak ordunuzu geliştirmek oldukça eğlenceli. Daha güçlü silahlarla donanmak, giderek zorlaşan üst seviyelerde başarıya giden yolun anahtarını elinde tutuyor.
Sonuç Olarak, İyi Bir Uyarlama
Toparlarsak, Patapon 2 Remastered'ın farklı oyun türlerini tek bir RPG oyununda başarılı bir şekilde toplayan bir ritim oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Patapon'lar çok şirin ve savaşlarda çalan müzikler zamanla alışkanlık yapacak kadar güzel. Daha iyi bir yardım sistemi olsa ve aralarda komutları girmek için zaman kaybetmek olmasa, Patapon 2 Remastered mükemmel bir tekrar-yapım olacaktı.
Puan: 80
ARTILAR:
- Tatmin edici ilerleme sistemi
- Muhteşem tasarım
- Oyun içinde bol varyasyon olması
EKSİLER:
- Komut girerken beklemek can sıkıcı olabiliyor
- Bazı bölümlerde yeteri kadar açıklama yok
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