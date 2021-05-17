PC Devinden Korkutan Açıklama: "İşlemci Kıtlığı Yıllarca Sürebilir"

PC dünyasının dev markası Dell'in kurucusu, dünya çapında görülen yonga üretim sıkıntısının yıllarca sürebileceğini iddia ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Dell: "İşlemci Kıtlığı Yıllarca Sürebilir"

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