PC Devinden Korkutan Açıklama: "İşlemci Kıtlığı Yıllarca Sürebilir"

Dell'in kurucusu ve CEO'su, şu an global çapta yaşanan işlemci kıtlığının yıllarca sürebileceğini iddia ediyor. Geçtiğimiz yılın 4'üncü çeyreğinde ortaya çıkan çip kıtlığı, şu an yarı iletken sektörünü ciddi şekilde etkiliyor. Yıllık 70 milyar dolarlık sipariş hacmi ile yarı iletken firmaları arasında en büyük şirketlerden biri olan Dell, bu sorunun devam edebileceği görüşünde.
Almanya'nın Handelsblatt gazetesine konuşan Michael Dell, yarı iletken eksikliğinin bilgisayar üreticileri için önemli bir zorluk olduğunu ifade ederken, bu eksikliğin birkaç yıl daha devam etmesinin muhtemel olduğunu söylemiş. "Dünyanın her yerinde çip fabrikaları kurulsa bile bu zaman alır," diyen Dell, "Özellikle bir dolar aralığında olan ve hemen hemen her yerde kullanılan bileşenlerden bahsediyoruz," diyerek bu teknolojinin kullanım aralığının ne kadar geniş olduğunu da ifade etmiş.
ABD merkezli Semiconductor Industry Association tarafından yapılan tahminler ise, küresel üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 75'inin Doğu Asya'da olduğunu ve Tayvan'ın TSMC ve Güney Koreli Samsung'un baskın oyuncular olduğunu söylüyor.
Diğer yandan Intel de krizi küresel yarı iletken tedarik zincirindeki dengesizliği düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor. Şirket, ABD'deki üretim tesislerini iyileştirmek için kesenin ağzını açmış durumda. Intel CEO'su Pat Gelsinger, 2 yeni çip üretim fabrikasına 20 milyar dolar yatırım yapma planları olduğunu açıkladı.
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