PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?

Bilgisayarınız standart bir kullanımda çok ses çıkarmadan çalışmalıdır. Oyunlarda veya video düzenleme gibi yoğun işlemlerde fanlardan gelen ses artabilir, ancak gıcırdama, bipleme veya takır tukur seslerin gelmesi genellikle bir sorunun işaretidir.
PC'nizden alışılmadık yüksek sesler geliyorsa, bileşenlerden biri ömrünü tamamlamak üzere olabilir veya kabloları kontrol etmeniz gerekebilir. Aşağıda farklı seslerin hangi anlama gelebileceğini ve neler yapabileceğinizi ele aldık.
1. Tıkırdama veya Çizilme Sesi
Sabit diskiniz bozulmaya başladıysa, tıklama, "kazıma", çizilme, gıcırdama gibi farklı sesler çıkarabilir. Bu sesler bazen şaşırtıcı derecede yüksek olabilir. PC'nizden bu tür sesler geliyorsa ve sabit diskten şüpheleniyorsanız, hemen verinizi yedekleyin ve ardından bu sürücüyü emekliye ayırın. Gelen sesler, sabit diskinizin fazla ömrünün kalmadığının ve yakında tamamen öleceğinin bir işareti. Yeni bir HDD satın alabilir veya bunu bir SSD'ye geçme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.
2. Bobin Sesi
"Coil whine" olarak da bilinen bu ses, elektronik bileşenlerden gelen, yüksek perdeli ancak ses seviyesi genellikle düşük bir cızırtıdır. Bu tür sesler genellikle grafik kartından veya güç kaynağından gelir ve elektriğin çeşitli bileşenler üzerinden geçmesiyle oluştur.
Bu ses doğaldır ve genellikle bir sorunun işareti değildir ancak bazen can sıkıcı hale gelebilir. Bazı üreticiler, bu sesi arıza olarak değerlendirebiliyor ve ücretsiz değişim hizmeti sunabiliyor.
3. Uğultu
Bilgisayarınızın ısısı çoğunlukla fanlarla kontrol altında tutulur. Güç kaynağı ve kasa içerisinde bulunan fanlar, işlemcinizin ve muhtemelen ekran kartınızın üzerinde de yer alır. Bilgisayarınız daha yoğun işlemler yaptıkça bileşenler daha çok elektrik tüketerek ısınır ve bu durumda fanlar, ısıyı azaltmak için hızlanabilirler. Bu yüzden uğultu veya vızıltı sesi bir sorun anlamına gelmeyebilir, muhtemelen duyduğunuz fanların sesinden ibarettir. Ancak fanlar her zaman en yüksek hızda dönüyorsa, PC'niz aşırı ısınıyor olabilir. Fanlarınızın sesi yüksek ise, daha sessiz bir fan satın alabilirsiniz.
4. Vızıldama
Kasanızın üzerinde bulunan nesneler, PC kasasının titreşimiyle ses çıkarıyor olabilir. PC'nizin üstündekileri kaldırmak işe yaramıyorsa, sorunun kaynağı fan olabilir. Kasayı açın ve tüm fan bağlantılarının fan kanatlarından uzakta duracak şekilde toplandığından emmin olun. Sesin nedeni fanın kabloya sürtünmesi ise, kısa zaman içinde kısa devre olabilir ve bunun sonucu pek hoş olmayabilir.
Kabloları kontrol ettikten sonra, kasanın içindeki her şeyin sıkı bir biçimde monte edildiğinden de emin olun. Bunların hiçbiri sorunu çözmezse, ses fanın kendisinden geliyor olabilir. Fan bilyeleri zamanla eskiyebiliyor; bu durumda fanı çıkarıp yağlamayı deneyebilirsiniz. Ancak bu işi güç kaynağınızda denemeyin. Güç kaynağının içini açmanız halinde, elektrik fişini çekmiş olsanız bile birikmiş olan elektrik ölümcül olabilir. Güç kaynağının garanti süresi devam ediyorsa, cihazı onarıma gönderin veya garanti süresi dolduysa yeni bir güç kaynağı alın.
5. Bip Sesleri
Bilgisayarınız açıldığında tek bir bip sesi duyuyorsanız ve PC'niz açılmaya devam ediyorsa, bunda endişe edecek bir şey yok. Ancak ilk açılma başarısız olursa, bununla ilgili bir dizi bip sesi duyabilirsiniz. Bu seslerin evrensel bir tanımı bulunmuyor; ne anlama geldiklerini anakartınızın kılavuzunda bulabilirsiniz.
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