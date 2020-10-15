PC'ler, Koronavirüs'ün de Yardımıyla "Uçuşa Geçti"

Global PC piyasasının 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen seneki aynı döneme kıyasla yüzde 13 büyüdüğü ortaya çıktı. Canalys'e göre 79,2 milyon cihaz satıldı ve böylelikle son 10 yıldaki en büyük büyüme gözlendi.
Yılın ilk çeyreğinde zayıf kalan sevkiyatlar, ikinci çeyrekte güç kazandı ve PC pazarı, üçüncü çeyrekte iyice güçlendi. COVID-19'un birçok çalışanı evden çalışmaya zorlamasıyla notebook sevkiyatları, 64 milyon birime ulaştı. Laptop ve mobil iş istasyonu sevkiyatları önceki yıla göre yüzde 28,3 artış gösterirken masaüstü ve masaüstü iş istasyonlarının sevkiyatlarının yüzde 26 gerilediği gözlendi.
Üçüncü çeyrekte markalara baktığımızda Lenovo, sevkiyatlarındaki yüzde 11,4'lük artışla 19 milyon cihaz dağıttı ve ilk sıraya yerleşti. İkinci sıradaki HP, yüzde 11,9'luk bir büyüme elde etti ve 18,7 milyon cihaz sevketti. Dell, önceki seneye göre yüzde 0,5 gerileyerek dördüncü sırada yer aldı. Apple ve Acer, sırasıyla yüzde 13,2 ve yüzde 15 büyüme kaydederek sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldılar.
Canalys araştırma direktörü Rushabh Doshi, "bu pandeminin insanların çalışma, öğrenme ve işbirliği yapma şekli üzerindeki kalıcı etkileri, önümüzdeki yıllarda PC satıcıları için önemli fırsatlar yaratacaktır," dedi.
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