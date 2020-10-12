65 Milyon Yıl Önce Yaşayan "Dinozor Stan" Rekor Bir Fiyatla Satıldı

Stan adı verilen neredeyse tam olan bir Tyrannosaurus rex fosili anonim bir alıcıya, muazzam bir şekilde 31,8 milyon dolara satılarak bir önceki 8,36 milyon dolar rekorunu devasa bir farkla kırdı. Başka bir deyişle Stan, şu ana kadar bir açık arttırmada satılmış en pahalı fosil oldu.
T-Rex Stan yaklaşık 65 milyon yıl önce yaşamıştı ve 11,7 metre uzunluğu, 3,64 metre boyu ve yaklaşık 7,2 tonluk ağırlığı ile gerçek bir canavardı. Her ne kadar Stan şu ana kadar bulunmuş en eksiksiz beşinci T-rex örneği olsa da, kafatası neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş olduğundan dolayı hem araştırmalar hem de sergiler için çok istenen bir örnek olmasına sebep oluyor.
Buffalo, Güney Dakota yakınlarındaki Hell Creek Formation'da (Cehennem Çayı Oluşumu) bulunan örnek %70 tam durumda ve resmi olarak BHI 3033 olarak adlandırılıyor. Fosil, kendisini 1987 yılında bulan paleontolog Stan Sacrison onuruna Stan olarak tanınıyor. T-Rex'in kafatası ve kaburgalarındaki delik yaraları, bir başka T-rex ile çetin bir kavgaya girdiğini ve kafatasının dibindeki birleşmiş iki omurga da kırılan ve sonradan iyileşen bir boyna işaret ediyor.
Alıcı anonim olduğundan dolayı Stan'in muhtemelen bir müze sergisinde diğer örneklere katılmayacağı tahmin edilebilir. Bu yüzden de bazı paleontologlar, fosilin satışından oldukça üzgünler ve önemli arkeolojik bulguların bakımlarına adanmış kurumlarda kalması gerektiğini belirtiyorlar. Hatta bu konuda bir bildiri bile yayınlanmış durumda.
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