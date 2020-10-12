65 Milyon Yıl Önce Yaşayan "Dinozor Stan" Rekor Bir Fiyatla Satıldı

65 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen dinozor fosili "Stan", açık arttırmada muazzam bir fiyata satılarak dünyanın en pahalı fosili olma unvanını ele geçirdi.