PC Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
Masaüstü bilgisayar satın alırken nelere dikkat etmeli? Hazırladığımız bu rehberde açıkladık!
Masaüstü bilgisayar satın almak istiyorsunuz, ancak derli toplu bir görünüşe önem veriyorsanız o halde seçiminiz hepsi-bir-arada bilgisayarlardan yana olacak. Hepsi-bir-arada bilgisayarlar da aslında birer masaüstü bilgisayar. Tek fark, PC'lerin dağınık görüntüsüne kıyasla çok daha temiz, çok daha kompakt görünmeleri.
Hepsi-bir-arada bilgisayarlar oldukça yüksek performansa sahipler. İster ev ister ofis kullanımı için olsun, fazlasıyla şık yapılarıyla her odaya uyum sağlayabiliyor ve kablo karmaşasını ortadan kaldırdıkları gibi, isteğe bağlı olarak tercih edilebilen dokunmatik ekranlı modelleriyle de, geleneksel kullanıma yenilikçi bir alternatif olabiliyorlar.
Peki, ev için mi yoksa ofis için mi bir hepsi-bir-arada bilgisayarlar satın alacaksınız? Hazırladığımız bu rehberimizde, her iki kullanım tipi için de size uygun önerilerde bulunduk.
Rehbere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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