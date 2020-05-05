PEAKUP'tan Evden Çalışma Kılavuzu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte hızlı bir şekilde evden çalışmaya adapte olmamız gerekti. İnsanların sağlıklarını tehlikeye atmamak ama bir yandan da iş süreçlerini devam ettirmek zorunda olan şirketler çeşitli platformalar kullanarak işlerini sürdürmeye başladılar. Bu noktada sıkça duymaya başladığımız "Dijital İş Yeri" kavramı da önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Beklenmeyen bir anda evden çalışma konumuna geçen şirketlerin iş yapış modelleri değişti. Bu süreçte en önemli konulardan biri de çalışanların birbiriyle olan iletişimlerinin kesintisiz ve sürekli olmasını sağlayabilmek ve motivasyonlarını canlı tutabilmek oldu. Velocity ve Microsoft Teams deneyimleriyle online sistemlerde doğru ve verimli çalışmanın nasıl olacağını anlatan PEAKUP, hazırladığı kılavuzda dosya paylaşımı, görüntülü görüşme, chat odaları ve telekonferans seçenekleri gibi konularda tavsiyelere yer verdi.
Evden çalışırken en çok hangi özellikleri arıyoruz?
Öncelikle çalışanların dijital platformlardan en çok hangi işlevleri beklediğinin tespit edilmesi gerektiğini belirten PEAKUP COO'su Kadircan Toprakçı, sıralamayı şöyle yapıyor: "Bildirimlerin alındığı ve filtrelendiği etkinlik alanı, belge ve fotoğraf paylaşılan bir chat odası, arşivdeki dosyalara kolayca ulaşabilme, dosyalar üzerinde ekip arkadaşlarıyla eş zamanlı çalışabilme, görüntülü görüşme, duyuru paylaşma ve toplantı organize edebilme. Elbette tüm bunları doğru bir şekilde yapabilmek için gerekli olan şey iyi bir internet bağlantısı ve güvenli bir bilgisayar, tablet veya telefon. İşte tüyolar bu ilk andan başlıyor."
Bilgisayar: Kişisel bilgisayarınız iyi bir sistemle tam koruma altına alınmamışsa güvenlik açısından şirket bilgisayarınızı kullanmanızı tavsiye ederiz. Koruması zayıf olan bir cihazdan güvenli olmayan Wi-Fi ya da 4G/5G bağlantılarını kullanmanız sizi hüsrana uğratabilir. Eğer ofis bilgisayarınızın da yeteri kadar güvenli olduğuna inanmıyorsanız hemen IT birimiyle diyaloğa geçmenizde fayda var. Aksi taktirde tüm şirket bilgilerinize girilebilir ya da arşiv dosyalarınız zarar görebilir. Ofis bilgisayarınızdan bağlandığınız şirket hesaplarınızın parola güvenliği de verileriniz için ayrı bir önem taşıyor. Parola güvenliğinizi en üst seviyede tutmak, mümkün olduğunca güncellemek ve basit parolalardan kaçınmak gerekiyor.
Arşivleme: Evden çalışırken iş bilgisayarınızdaki dosyalara erişmeniz gerekebilir veya bilgisayarınızda lazım olan bir dosyanızı silmiş olabilirsiniz. Özellikle uzaktan çalışırken belgelerinizin zaman ve mekandan bağımsız taşınabilir olması gerekebilir. OneDrive gibi bulut depolama çözümlerinden yararlanarak tüm belgelerinizi güvenle saklayabilir ve herhangi bir olumsuz sonuca karşı önceki versiyonlara dönmek veya silinmiş bir ögeyi kurtarmak gibi önemli aksiyonları alabilirsiniz.
Birlikte çalışma ortamı: Ofiste çalışırken iş arkadaşlarınızla birlikte çalışma fırsatı bulabiliyordunuz. Ancak uzaktan çalışma sürecinde ortak olarak yapmanız gereken işlerde fiziksel olarak birlikte olamıyorsunuz. MS Teams gibi uygulamalar bu süreçte size destek oluyor. Sadece uzaktan çalışma süreçlerinde değil tüm ofis ortamınızı birlikte çalışma alanına taşıyabiliyor, belge ve dokümanlarınız üzerinde iş arkadaşlarınızla ortak düzenlemeler yapabiliyor, video görüşme, sohbet, ofis dokümanları gibi günlük rutininizde yer alan iş süreçlerinizde pek çok içeriği tek bir platformdan takip edebiliyorsunuz.
Toplantılar: Online çalışmaya geçilmesiyle birlikte toplantı, etkinlik ve eğitimler de iptal edilmeye başladı. Ancak iş süreçlerinin devam etmesi için gerekli olan toplantı veya eğitimlerin aksaması işleriniz için sıkıntılı süreçler yaratabilir. MS Teams üzerinden yapabileceğiniz görüntülü toplantılar ve canlı etkinliklerle iş programınızı aksatmadan sürdürebilirsiniz. Örneğin, toplantılara telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan katılabilir, toplantı yaparken bir yandan da yazışabilir, dosya veya ekranınızı paylaşabilirsiniz.
Ücretsiz Uzaktan Eğitim: Kılavuzun içeriği bunlarla sınırlı değil. Her geçen gün yeni şeyler öğrendiğimiz ve birçok soru ve sorunla karşılaştığımız uzaktan çalışmayı daha da kolaylaştırmak için PEAKUP, dileyen herkesin ücretsiz olarak ulaşabileceği uzaktan eğitimler de veriyor. Her Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri "Uzaktan Çalışma Pratikleri" eğitimleri veren PEAKUP, takipçilerinden gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim konularına da açık. Eğitimler sırasında eğitimcilere soru sorulabiliyor, ekran paylaşımıyla destek alınabiliyor. Microsoft Teams üzerinden verilen bu eğitimlerden faydalanmak isterseniz https://peakup.org/ adresini tıklayabilir ya da sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.
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