COVID-19'da Yeni Şüphe: Çocuklarda Kawasaki'yi Tetikliyor Olabilir mi?

Yeni tip korona virüsünün çocuklara çoğunlukla etki etmediğine inanılıyor, ancak İngiltere'den doktorlar, çocuklarda rastlanan bir inflamatuar sendromun COVID-19 ile ilişkisinin olabileceğini söyledi. Bu iddia, bir süredir gündemi meşgul ediyordu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da konu ile ilgili bir soru geçtiğimiz günlerde iletilmişti.
Kawasaki Hastalığı Nedir? Kawasaki'nin Koronavirüs'le İlgisi Var mı?
Uzmanlar, çocuklarda COVID-19 ile ilgili ciddi rahatsızlıklara çok nadir rastlandığını tekrarlıyorlar. Buna rağmen İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS), çocuklarda giderek artan sayıda "çok sistemli inflamatuar" vakasına rastladıklarını söyledi. Bu çocukların sadece bazılarında COVID-19'a rastlandığı kaydedildi.
Vakalarda toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gözlendiği vurgulandı. Toksik şok sendromu, belirli bakteri türleri tarafından üretilen toksinlerin neden olduğu hayatı tehdit eden bir durum iken Kawasaki hastalığı, kan damarı duvarlarında iltihaplanmaya neden olan ve ciddi durumlarda kalp hasarına neden olabilen çocukluk çağında ortaya çıkabilen bir hastalık.
The Guardian'a göre inflamatuar sendroma oldukça nadir rastlanıyor. İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık bir düzine çocukta hastalığa rastlandığı belirtiliyor.
Kawasaki hastalığının nedeni bilinmese de, önde gelen teorilerden birine göre diğer virüsler hastalığı tetikleyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, COVID-19 ile Kawasaki arasındaki muhtemel bağlantıyı şaşırtıcı olarak görmüyorlar.
Yine de iki hastalık arasında bir bağlantı olduğunu söylemek için henüz çok erken. Bu noktada uzmanlar, çocukların COVID-19'dan etkilenme olasılıklarının halen çok düşük olduğunu vurguluyor.
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