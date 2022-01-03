Pek Çok Microsoft Kullanıcısı İçin Yılbaşı, Y2K22 Hatası ile Kabusa Döndü!

Bir çoklarımız için yılbaşı gecesi, zor geçen bir yılın ardından kısa bir düre için de olsa nefes almamızı sağlayan geceydi. Ama Exchange sunucularından sorumlu sistem yöneticileri için pek de böyle olmadığı kesin. Microsoft Exchange sunucuları yeni yıla girerken tarihi düzgün bir şekilde işleyemediği ve bu nedenle postalarda sorun yaşandığı için, yılbaşı onlara küçük çaplı bir kabus yaşattı.
Microsoft Exchange sunucuları, 1 Ocak 2022 tarihini işlemeye hazır olmadığı için postaları işlemeyi tamamen durdurdu. Teknik detaylara girmeden anlatmamız gerekirse, posta işlemeye devam edilebilmesi için sistem yöneticileri, değişim sunucularında kötü amaçlı yazılım taramasını devre dışı bırakmak zorunda kaldı. Bu da kullanıcıların ve muhtemelen sunucuların saldırılara karşı savunmasız kalması anlamına geldi. Neyse ki rapor edilmiş bir saldırı söz konusu değil.
Kullanıcılar arasında Y2K22 olarak isimlendirilen hata, Exchange Server 2013, 2016 ve 2019'u etkiledi. Microsoft, soruna hızlı tepki göstererek geçici bir düzeltme yayınladı.
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