Peki, İspanyol gribi nasıl bitmişti? Virüs yok olmuş muydu?

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından patlak veren İspanyol Gribi 2 yıl içinde etkisini kaybetmişti. Peki, İspanyol gribinden sonra normal hayata nasıl geçildi? Virüs yok olmuş muydu? İspanyol gribi hakkında neler biliyoruz?

Peki, İspanyol gribi nasıl bitmişti? Virüs yok olmuş muydu?

Dünya yaklaşık 1 yıldır koronavirüsün etkisi altında. Ve şimdi İngiltere virüsün daha hızlı yayıldığı düşünülen yeni türünü açıkladı. Peki, geçmişteki salgınlarda neler yaşanmıştı? Örneğin 1918'de başlayan İspanyol gribi ile koronavirüs arasında benzerlikler ve farklılıklar neler? İspanyol gribi salgını nasıl bitmiş, normal hayata nasıl dönülmüştü?

Popular Science Türkiye Youtube kanalında bu kez İspanyol gribi mercek altına alınıyor.

İspanyol gribi Veba ile birlikte tarihteki en ölümcül salgınlardan biriydi. 1918 yılının bahar aylarında başlamıştı. Çok hızlı yayılan ve çok ölümcül olan salgın nedeniyle 1918'de sadece Amerika'da ortalama yaşam süresi 10 yıldan fazla kısalmıştı. İspanyol Gribi'ne yakalananların yarısı neredeyse 20'li 30'lu yaş grubundaydı.

Tüm dünyada kimi tahminlere göre 20, kimi tahminlere göre 100 milyon kişinin ölümüne neden olan bu büyük salgından sonra hayat nasıl normale döndü? İspanyol gribine yol açan virüs yok oldu mu? Bugün yaşadıklarımız (koronavirüs) ile İspanyol gribi arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdi? İşte merak edilen soruların yanıtları:

İspanyol Gribi Sonrası Hayat Nasıl Normale Dönmüştü | Popular Science Türkiyeİspanyol Gribi Sonrası Hayat Nasıl Normale Dönmüştü | Popular Science Türkiye
Bir küçük kuşum vardı, Adı Enza. Aldım onu içeriye. Evimize girdi influenza. Bir kelime oyunu ile birlikte çocukların oyun şarkılarına sirayet etmiş bir dram. 1918 H1N1 grip salgını. Bilinen adı ile İspanyol gribi. Birinci dünya savaşının hemen ardından patlak veren ve tüm dünyada kimi tahminlere göre 20, kimi tahminlere göre ise 100 milyon kişinin ölümüne neden olmuş bir salgın. Öncesinde yaşanan dünya savaşında ölen insan sayısından çok daha fazla ölüme neden olmuş ve 2 yıl içinde ise ortadan kaybolan, etkisini yitiren bir salgın. Fakat gerçekten ortadan kayboldu mu? Nasıl oldu da hayat bu kadar büyük çaplı bir salgından sonra normale dönebildi? Bugün benzeri bir pandeminin ortasında bulunan insanlık bu hikayeden neler öğrenebilir? Gelin bakalım. Serinin diğer videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #İspanyolGribi #H1N1

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