Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölümle sonuçlanıyor?

Koronavirüse (Covid-19) yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan araştırmalarda erkeklerde koronavirüs nedenli ölümlerin daha fazla olduğu gözlendi. Peki koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme neden oluyor?