PES 2019'da Spor Toto Süper Lig olacak mı?
Futbol oyunları savaşında bu sene PES 2019, hangi özellikleri ile avantaj sağlamaya çalışacak? PES 2019'u oynadık, detayları sizin için derledik!
PES 2019 ile ilgili söylentiler bugün itibari ile son buldu ve merakla beklenen tüm detaylar en sonunda su yüzüne çıktı. 30 Ağustos itibari ile sadece konsollara değil ilk defa olarak tüm platformlara aynı anda yayınlanacak olan PES 2019'un demosu ise 8 Ağustos'ta yine tüm platformlarda aynı anda oynanabilecek. Demoda oyuncular, Camp Nou ya da VELTINS Arena'da Liverpool FC, FC Barcelona ve Inter Milan gibi takımların yanı sıra Arjantin ve son dünya şampiyonu Fransa gibi ulusal takımlarla da oynayabilecekler. Oyunda artık resmi olarak Spor Toto Süper Ligin de olacak olması Türkiye'yi ilgilendiren en büyük yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca statlar arasına Şükrü Saraçoğlu'unu eklenmesi de Fenerbahçe'li taraftarları sevindirecek diğer bir yenilik. Gelelim oyunla ilgili detaylara:
David Beckham'a özel sürüm!
Konami daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için tüm odağını son nesil konsollara verdiği için oyunun sadece Xbox One ve PS4 gibi yeni nesil konsollarda oynanabileceğini söyleyerek başlayalım. Oyunun bu sürümdeki küresel kutu görselinde Philippe Coutinho olacak. Yerel versiyonda ise ona Hakan Çalhanoğlu eşlik edecek. Çalhanoğlu aynı zamanda Konami'nin bu sene ki yerel elçisi olacak.
Konami bu sene ünlü İngiliz futbolcu David Becham için özel bir sürüm de hazırlamış. Oyun severler DB ya da Legend Edition'ı tercih ettiklerinde myClub için bu ünlü futbolcuya sınırsız olarak sahip olabilecekler. myClub'ta bahsetmişken. Yeni sürümde Romaro ve Roanldinho gibi 10 yeni futbolcu da listeye eklenmiş durumda. 3D yüz tarama özelliği sayesinde yüzlerin muhteşem göründüğünü de ekleyelim. PES her sene en büyük eksikliklerinden olan lisanslı ligleri yavaş yavaş tamamlıyor. 2019 sürümünde de büyük bir atılım yapıp 7 süper ligi de oyuna dahil etmiş. Bunlar arasında Spor Toto Süper Lig ve Rusya Premier Lig de yer alıyor.
Tüm teknik yenilikler...
Teknik detaylara gelirsek; oyunda kullanılan Enlighten Software özellikle gece maçlarında çok fazla fark yaratmış. Işık ve gölgeler bariz bir şekilde iyileşmiş. Visible Fatique özelliği sayesinde ise artık oyuncularınızın yorulduğunu ya da sakatlandığını daha rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz ve değişiklik yapabiliyorsunuz. Quick Subs özelliği ile değişiklik yapmak da kolaylaşmış. Oyun bu aşamada size uygun mevkiden uygun güçte bir oyuncuyu da önerebiliyor. PES 2019'da oyuncuların topla buluşma anı üzerinde de iyileştirmeler var. Böylece topun gerçekten oyuncuya değdiğini hissedebiliyorsunuz. Oyundaki topun ve oyuncunun pozisyonuna göre özellikle top sürme animasyonları ise artık daha gerçekçi görünüyor.
Türkiye lansmanında CHIP olarak Barcelona ile son dünya şampiyonu Fransa karşısında bir maç yapma şansına da eriştik. Oynadığımız maçın en önemli pozisyonlarını da sizin için derledik. PES 2019 ilk oynanış videosuna mutlaka bir göz atın. Türkiye Süper Liginin lisanslı olarak oyunda yer alması ile bu sene PES, FIFA karşısında fiyat avantajını da kullanarak daha fazla başarı sağlayabilir.
Mahmut Karslıoğlu
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