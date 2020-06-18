Philips 272B1G Monitörü Piyasaya Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

MMD, daha çevre dostu bir yaşam tarzı ve süper verimli bir iş günü için sürdürülebilirliği merkezine alan yeni Philips 272B1G monitörünü piyasaya çıkartıyor.