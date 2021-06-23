Philips Momentum, Dünya'nın İlk 'Designed for Xbox' Monitörü

MMD, dünyanın ilk resmi "Designed for Xbox" lisansına sahip konsol oyun monitörünü piyasaya çıkardığını duyuruyor. Philips Momentum Designed for Xbox konsol oyun monitörü doğrudan Xbox hayranları için en üst deneyimi sunmak üzere hazırlandı. "Designed for Xbox" monitörleri, Xbox oyunculuğunun standardını belirliyor. Yeni HDMI 2.1 özelliğinin dahil edilmesi artık 4K çözünürlük ve hızlı 120 Hz yenileme oranı ile gelecek nesil konsol oyunlarında ultra net ve ultra akıcı bir oyun performansı sağlıyor. Philips monitörleri ise bunu bir sonraki düzeye taşıyıp Xbox takımı ile ortaklık kurarak takıldığı andan itibaren optimal Xbox Series X performansını sunmak üzere tasarlanmış "Designed for Xbox" ekranları geliştirdi. Philips Momentum Designed for Xbox oyun konsolu monitörü serisinin ilk modeli 55" (139.7 cm) boyutunda ve eşsiz bir sürükleyicilik de sağlayacak.
Konsol Oyunlarında Yeni Bir Sınır
Televizyonların aksine, Philips Momentum oyun ekranları konsollarda kullanılmak üzere üretildi. Bu ekranlar, düşük gecikmeyi ve düşük tepki süresini, çok daha akıcı, daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlamak için bir öncelik olarak belirledi. En ufak bir harekete bile duyarlı video oyunlarını oynarken bu serinin düşük giriş gecikmesi büyük bir avantaj ve ekrandaki girdinizin daha hızlı algılanmasını sağlıyor. Serinin amiral gemisi, 55" Momentum (559M1RYV) yenilikçi tasarımları ve ses mühendislikleri ile dünyaca tanınan İngiliz hoparlör şirketi Bowers & Wilkins mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan ve deneyimi tamamlayan bir soundbar'a da sahip olacak.
Xbox İçin Tasarlandı
Philips Momentum monitörleri, minimum 120 Hz yenileme hızında, ultra net 4K bir çözünürlük, VESA DisplayHDR 1000'li HDR desteği, akıcı oyun için Variable Refresh Rate ve her zaman Low Latency oyun deneyimi ile Designed for Xbox onaylı bir performans sunuyor. Geliştirici takımlar, görüntü kalitesi Xbox için özellikle ince ayarlanmış Xbox Oyun Modu'nu yaratmak için birlikte çalıştılar. Modellerin mükemmel uyumluluk sağlarken bir yandan da alanında ciddi Xbox oyuncularının sahip olmayı umduğu yüksek beklentileri karşılamaları için, Microsoft ve TPV mühendisleri tarafından kapsamlı şekilde üzerlerinde çalışıldı, test edildi ve validasyonları yapıldı.
Xbox Donanım Ortaklıklığı'ndan Matt Kesslering şunları söyledi: "Xbox'ta hayranlarımıza en sevdikleri oyunları nasıl, neyi ve nerede oynayacakları konusunda her zaman bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Bugün, hayranlara Xbox Series X " S için en üst düzey konsol oyun deneyimini sağlayan teknoloji ve özelliklerle benzersiz bir ekran sunan ilk Designed for Xbox monitörlerini sunmak üzere Philips monitörleriyle ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz."
MMD Avrupa Pazarlama & İşletme Direktörü Stefan Sommer ise şunları belirtti: "Philips Momentum, piyasaya çıkışından beri konsol oyunculuğunda öncülük ediyor ve bunu da böylesine önemli bir ortaklıkla devam ettiriyor. Etkileyici ve temeline kadar sürükleyici olan Momentum oyun konsolu monitörleri, en heyecan verici ve eksiksiz oyun oturumları için yeni Xbox'ı ve özelliklerini de gözler önüne serecek."
Xbox için tasarlanan yeni Philips Momentum Monitörlerinin piyasaya çıkış bilgileri şu şekilde:
- Philips Momentum 55" 4K Designed for Xbox Konsol Oyun Monitörü (559M1RYV)
- 55" 4K, 144Hz'e kadar, dahili Bowers & Wilkins soundbar, VESA DisplayHDR 1000 Sertifikalı
- Piyasaya Çıkış: Ağustos '21
- Üretici Tarafından Tavsiye Edilen Perakende Fiyat: 1658 USD
Bu, yeni Design for Xbox oyun serisinde yalnızca bir ilk adım; önümüzdeki aylarda daha fazla model duyurulacak. Bu süre zarfında, yeni HDMI 2.1 özelliği sayesinde yeni Philips Momentum 559M1RYV, tüm yeni nesil konsollarda 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile muhteşem bir oyun deneyimi sağlayacak.
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