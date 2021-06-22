Battlefield 4'ten Herkesi Şaşırtan "Geri Dönüş"

Battlefield 2042 nihayet bu ayın başlarında, devasa 128 oyunculu arenaları ve oyunu değiştiren doğal afetleri göstererek tanıtıldı. Oyunun yayımlanmasına aylar kala, modern bir çağa ait Battlefield dozunu almak isteyen birçok hayran, dikkatlerini 2013'te çıkan Battlefield 4'e çevirmiş gibi görünüyor.
EA Topluluk Yöneticisi Straatford, resmi EA yardım forumlarında popülaritedeki ani artışı doğruladı. Temsilci, "En son Battlefield 2042 açıklamasına gösterdiğiniz heyecan ve tepkileriniz bizi kesinlikle şaşırttı" dedi. "O zamandan beri, çoğunuz topyekûn savaşa dönüşün tadına varmak için Battlefield 4'e geri döndünüz."
Amazon Prime üyeleri için devam eden Battlefield 4 çekilişinin de muhtemelen bu artışa yardımcı olduğu tahmin edilebilir.
Klasik oyunun sunucularının yaşadığı sürpriz oyuncu akımı ile beraber EA, yoğunluğa karşı önlem olarak sunucu kapasitesini artırdı. Özellikle, ABD Batı bölgesindeki sunucular için sıraya girenler, oyuna girmeden önce çok daha düşük bekleme süreleri göreceklerdir.
Straatford, "Sıra sürelerini izlemeye devam edeceğiz ve gerektiğinde daha fazla ayarlama yapacağız" dedi.
Neyse ki bu heyecanlı hayranlar için Battlefield 2042 bekleyişi çok uzun sürmeyecek. Oyun 22 Ekim'de PC, Xbox One, Xbox Series X"S, PlayStation 4 ve PlayStation 5'te çıkacak...
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