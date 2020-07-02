Philips Monitörleri Konsol Oyunculuğunu Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, iki yeni Momentum monitörünü piyasaya çıkartıyor. Üstelik bunlardan birinde Bowers & Wilkins ile işbirliği içinde. Monitörlerden ilki, piyasadaki konsol oyunculuğu için optimize edilmiş en büyük monitör olan, 55 inçlik 558M1RY, ikincisi ise oyun konsollarında espor için tasarlanmış, 27 inçlik 278M1R monitörü.
558M1RY, sahip olduğu 4K UHD çözünürlük, 120 Hz'e çıkan yenileme hızı, Bowers & Wilkins tarafından özel olarak tasarlanmış bir hoparlör ve ekranın etrafını kaplayan Ambiglow ile oyunculuğa yepyeni bir boyut kazandıracak. 278M1R, konsol espor oyuncuları için özel olarak tasarlanmış ilk Philips monitörü: 27 inç ve HDR'a uygun.
55 inçlik 558M1RY 2020 Haziran ayının sonunda, 27 inçlik 278M1R ise Temmuz ayında piyasada bulunabilecek.
Piyasadaki en sürükleyici monitör
558M1RY, sürükleyici oyun ve eğlence için tam anlamıyla tek kutuda bir çözüm. Oyuncular, 55 inç bir ekran ve 3 taraflı Ambiglow ile kendilerini tamamen oyunlarına kaptıracaklar. Ayrıca bu monitör, 3840 x 2160 piksele sahip UltraClear 4K UHD çözünürlüğü ve DisplayHDR 1000 özelliğiyle de göz kamaştırıyor. Üstelik kullanıcılar HDR'ı, HDR Oyun, HDR Film, HDR Fotoğraf ve HDR kişisel modları ile kendi tercihlerine göre ayarlayabilirler ve HDR istenirse tamamen de kapatılabilir.
4000:1 statik kontrast oranı sayesinde, oyunlar, TV programları & filmler derin siyahlar ve çarpıcı renkler ile çok hoş bir şekilde görüntülenecek. Düşük girdi gecikmesi oyuncuların görsel geri bildirimi minimal gecikme ile alacaklarını, (kullanılan porta bağlı olarak) 60 - 120 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync ise, yırtılmasız görseller ve azaltılmış hareket bulanıklığı anlamına geliyor.
55 inçlik monitör, yenilikçi tasarımları ve ses mühendislikleri ile küresel anlamda tanınmış İngiliz hoparlör şirketi olan Bowers & Wilkins'in hoparlörü ile sunuluyor. Soundbar monitörün içine dahil edildiği için kullanıcılar hemen bağlanıp oynayabilirler. Soundbar 40 W toplam çıkış gücüne, 2.1 kanal ses sistemine, DTS Sound'a ve 50 Hz ile 20 KHz arasında bir frekans aralığına sahip. Ayrıca Spor & Yarış, RPG & Macera, Aksiyon gibi türlerin yanı sıra Film, Müzik ve Kişisel mod gibi oyuncular düşünülerek tasarlanmış çeşitli ses modlarına da sahip.
Sürükleyici Ambiglow ise ekranı genişletmek ve kullanıcıları oynadıkları oyunun iyice içine çekmek için monitörün çevresinde bir ışık halkası üretiyor. Ambiglow, gelen içeriği işlemden geçiriyor ve monitörün çevresinde ona uygun bir ışık yansıtıyor. 558M1RY modelinde, Ambiglow 3 tarafa da yerleştirildiğinden kullanıcılara hiç olmadığı kadar çok sürükleyicilik sunulmuş oluyor.
Rekabetçi oyun için tasarlanmış, konsol için optimize edilmiş bir monitör
278M1R modeli, konsollarda rekabetçi espora yönelik olarak, özellikle de FPS (First Person Shooter- Birinci Şahıs Nişancı), Aksiyon ya da Yarış şampiyonaları için optimize edilmiş ilk Philips monitör. Daha kompakt, 27 inç ölçüsündeki 278M1R aynı ürün grubu içerisindeki daha küçük olan monitör ve 130 mm yüksekliği ayarlanabilen, -5/20° eğilme ayarı ve +-33° sağa sola dönme ayarı olan bir ayak ile sunuluyor. Bu da, optimal göz konforu için monitörün kolayca ayarlanabilir olduğu anlamına geliyor. Philips monitörlerinin imzası Ambiglow ise monitörün dört tarafında da bulunuyor ve böylece modeli bütün oyuncu kurulumları için şık bir temel bileşen olarak konumlandırıyor.
4K çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve düşük girdi gecikmesi ile donatılmış 278M1R modeli, rekabetçi konsol oyuncuları düşünülerek tasarlandı. Kullanıcıların aksiyonları ve ekranda gördükleri arasında çok az bir gecikme olduğu için, istikrarlı bir oynanabilirlik ve çok hızlı bir geri bildirim vererek oyunculara rekabet avantajı sunuyor.
278M1R modelinin iki HDMI 2.0 portu çoklu kaynakların bağlanabilmesini sağlıyor. Ses ise DTS Sound hoparlörler (5W x 2) yoluyla yürütülebilir.
Her iki monitörün bütün özellikleri şu anda piyasada bulunan konsollar için bunların en uygun seçenekler olmasını sağladıkları gibi, aynı zamanda da yeni ve gelecek konsol nesline de uyabilecekler.
558M1RY modeli, 1441 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından bu yılın Haziran ayında, 278M1R modeli ise Temmuz ayının sonunda 498 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasaya çıkacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın