Philips Monitörleri Konsol Oyunculuğunu Bir Sonraki Seviyeye Taşıyor

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, iki yeni Momentum monitörünü piyasaya çıkartıyor. Üstelik bunlardan birinde Bowers & Wilkins ile işbirliği içinde. Monitörlerden ilki, piyasadaki konsol oyunculuğu için optimize edilmiş en büyük monitör olan, 55 inçlik 558M1RY, ikincisi ise oyun konsollarında espor için tasarlanmış, İşte monitörler hakkında ilk bilgiler!