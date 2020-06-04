Philips'in Yeni 242B1V Monitörü Piyasaya Çıkıyor! İşte Özellikleri!

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 24 inçlik (23.8" / 60.5 cm) yeni Philips 242B1V LCD monitörünü piyasaya çıkartıyor. Profesyonellerin bir yandan üretkenliği artırmalarını sağlarken bir yandan da hassas verileri ve içerikleri başkalarından korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış bu yeni model, görüntüleri ve videoları en iyi şekilde görüntülemek için Full HD çözünürlüğe (1920 x 1080) ve SmartImage özelliğine sahip.
Gizli verileri görsel korsanlardan koruyun
Philips 242B1V kolayca açılabilen gizlilik modu ile gizliliği anında sağlayarak görsel korsanlığı önler ve açık ofislerde ve ortak çalışma alanlarında ekranı etraftaki insanlardan saklar. Bu yeni inovatif özellik gizli tutulması gereken hassas verilerle çalışan şirketler ve profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Philips Gizlilik Modu kullanışsız ekran koruyucuları ile uğraşmadan gizlilik için entegre bir çözüm sunuyor. Ekran, sadece bir düğmeye basınca kararıyor ve her iki taraftan da neredeyse görünmez hale geliyor, ancak aynı anda da önden net bir görüntü sunuyor. Philips Gizlilik Modu'nun başlatılmasıyla, ekrandaki içeriği yalnızca ekranın tam karşısındaki kullanıcı okuyabilir, böylece daha güvenli bir çalışma biçiminin keyfini sürebilir.
Mükemmel görüntü kalitesi ve rahat kullanıcı deneyimi
Philips 242B1V ekrandaki verilerin korunmasına yardımcı olurken sıradışı geniş bir yelpazede yer alan doğru renk reprodüksiyonuna ve 178°/178° ekstra geniş görüntüleme açılarına sahip Full HD 1920 x 1080 çözünürlük ve IPS teknolojisi ile yüksek kalitede görüntüler sunuyor.
Bu yeni model, gizlilik ve performansın dışında ergonomi dostu bir çalışma alanı için konforu artıran özellikler ile dolu. Ayrıca ekran, kağıttan okur gibi bir okuma deneyimini garantilemek için EasyRead modu ve kullanıcıların monitörü ideal görüntüleme mesafesine ve konumuna yerleştirmelerini sağlayan, yüksekliği ayarlanabilen, sağa sola dönebilen ve eğilebilen bir ayak (SmartErgoBase) ile donatıldı. Philips 242B1V ayrıca sağlık için özel olarak geliştirilmiş ve zararlı kısa dalga mavi ışığı azaltan LowBlue Modu ayarına ve daha rahat bir görüntüleme için titreşimi azaltan FlickerFree teknolojisine de sahip.
Harika performans için sürdürülebilir & çevre dostu bir eşleşme
Bu monitörün çevre dostu özü, yenilikçi özelliklerinin arasından ışıldıyor. Philips 242B1V en iyi kaliteyi ve konforu sağlarken güçten tasarruf etmeye de yardımcı olmak için üç ana özelliğe sahip: LightSensor, PowerSensor ve SmartImage teknolojisi. LightSensor (Işık Sensörü), minimal güç ile mükemmel görüntü kalitesi için monitörün parlaklığını ortam ışığına göre ayarlar, dahili PowerSensor (Güç Sensörü) kullanıcının orada bulunup bulunmadığını tespit ederek kullanıcı ekranın başından uzaklaştığında monitörün parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Bu da, enerji maliyetlerini yüzde 70'e kadar azaltır ve monitörün yaşam ömrünün uzamasına yardımcı olur.
SmartImage, ekran performansını optimize eden, özel, önde gelen, kullanıcı dostu bir Philips teknolojisidir. SmartImage, görüntülenen içeriğin analizine dayanarak görüntülerin ve videoların kontrastını, renk doygunluğunu ve keskinliğini uyarlar.
Philips 242B1V geniş yelpazedeki önemli yeniliklere ek olarak, enerji verimli ve EnergyStar 8.0, EPEAT* ve RoHS gibi çok sayıda çevre standardı ve sertifikası ile de uyumlu.
Gizliliği artıran, yüksek performanslı ve çevre dostu Philips 242B1V monitörü 2020 Haziran ortasında 496 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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