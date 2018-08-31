Philips'in IFA'da Tanıttığı Momentum Elimizde!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim