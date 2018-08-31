Philips'in IFA'da Tanıttığı Momentum Elimizde!
Philips'in IFA 2018'de sergilediği önemli monitör modellerinden biri Philips 436M6 oluyor. Peki, yeni monitör neler sunuyor? İlk bakış attık!
Philips'in IFA 2018'de sergilediği önemli monitör modellerinden biri Philips Momentum 436M6 oluyor. Açıkçası görüntüsüyle olduğu kadar sunduklarıyla da bizim de bir hayli dikkatimizi çeken bu modeli, test merkezimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz diyebiliriz. Zira özellikle geniş bir çalışma alanı isteyen kullanıcılar için tasarlanan monitör, tam 108 cm, yani 43 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.
Bu ekranıyla bizlere 4K UHD, yani 3840x2160 piksel çözünürlük sunan monitör, böylece gerek geniş alan gerek yüksek çözünürlük noktasında tepeye oynuyor. Ve bununla profesyonel kesim kullanıcılarına büyük ölçüde hitap ediyor. Büyük ekranı sayesinde ister 3D grafik uygulamalarını çalıştırın, ister geniş hesap tabloları üzerinde çalışın, isterseniz de video ve fotoğraf montaj işlerinde kullanın. Tüm bunlar için ideal gbi göründüğünü ilk intibada söyleyebiliriz. Bu noktada monitörün MultiView, yani çoklu ekran özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.
Son dönemde çokça duyduğumuz Quantum Dot panel teknolojisini kullanan Philips Momentum 436M6, HDR uyumlu modellere nispeten DisplayHDR 1000 özelliği ile de kontrast, parlaklık ve renk kalitesi konusunda bekleneni karşılayacak bir model oluyor. Biraz daha teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, monitörün parlaklık noktasında tipik olarak 720 kandela, maksimum değerde ise 1000 kandela değer sunduğunu ve 4000:1 tipik kontrast oranı gibi etkileyici bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine monitörün tepki süresi 4 ms, görüş açısı 178 derece ve piksel yoğıunluğu ise 103 ppi seviyesinde. Elbette tüm bunların kağıt üzeri değerler olduğunu söyleyelim ve ön incelememizi, monitörü test merkezimizde ağırlayana kadar burada noktalayalım.
Ha, son olarak monitörde önemli şu özelliği de eklemekte fayda var: Philips Momentum 436M6, Ambiglow ışık teknolojisine de sahip. Bu özelliği Philips'in televizyonlarından bliyor ve oldukça seviyoruz. Ekranın arkasına ışık halesi yansıtarak ekranı genişleten monitör, böylece etkili bir çalışma alanı yakalayabilmenize olanak tanıyor. Evet, şimdilik bu kadar. Bakalım Philips Momentum 436M6, test merkezimize geldiğinde hakkında başka neler söyleyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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