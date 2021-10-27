Photoshop Artık Web Tarayıcısı Üzerinde de Kullanılabilecek!

Adobe Photoshop web tarayıcısı üzerinden de kullanılabilecek... Aslında bu, Adobe'nin Photoshop'un çevrimiçi bir sürümünü ilk kez sunuşu değil. Artık kullanılmayan Photoshop Express web uygulaması amatör fotoğrafçılar için daha önce bir seçenek olarak sunulmuştu. Ancak artık Edge ve Chrome tarayıcılarında daha kapsamlı bir Photoshop'un kullanılması mümkün olacak.
Peki Photoshop, Web'de tam olarak neler yapabiliyor? Web sürümü, şu anda Photoshop dosyaları üzerinde işbirliği yapmak isteyen uzak ekipler için tasarlanmış gibi görünüyor. Özellikler açısından masaüstü sürümden çok iPad sürümüne daha çok benziyor.
Bu, bir görüntünün öğelerini seçme, katmanlarla ve ayarlama katmanlarıyla çalışma ve klonlama ve iyileştirme gibi nispeten temel işleri yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Ayrıca birkaç fırçanın yanı sıra kaçma, yazma, kırpma ve metin araçları da geliyor. Yine de masaüstü Photoshop'taki tüm filtreler bulunmuyor. Katman desteği olsa da, farklı karıştırma modları, katmanlarda değişken opaklık gibi seçenekler için destek var gibi görünmüyor. Şimdilik sadece katmanları açıp kapatabiliyorsunuz.
Photoshop'un abonelik modeli ile çalışan bir ürün olduğu göz önüne alındığında, mevcut kullanıcıların yükseltme yapması gerekip gerekmediği bilinmiyor. Bu değişiklikler, onları kullansanız da kullanmasanız da geliyor. Burada merak edilen, kullanıcıların Photoshop Express veya Luminar AI gibi ürünler yerine artık Creative Cloud kullanmayı tercih edip etmeyecekleri.
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