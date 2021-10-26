Intel Net Tarih Verdi: Yaşanan Çip Krizi Ne Zaman Bitecek?

COVID-19 salgını ile patlak veren çip krizi, Intel'den gelen bilgiye göre pek de yakında bitecek gibi görünmüyor...

  • Ercan Uğurlu
Intel: "Çip Krizi 2023'e Kadar Sürecek"

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