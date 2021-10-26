Intel Net Tarih Verdi: Yaşanan Çip Krizi Ne Zaman Bitecek?

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen çip krizi, bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Hatta öyle ki, bu kriz 2023 yılına kadar sürebilir.
Konu hakkında açıklama direkt Intel'den geldi. Intel CEO'su Pat Gelsinger, CNBC ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda hem CPU hem de grafik kartı sıkıntısının 2023'e kadar sürebileceğini belirterek oldukça cesur bir iddiada bulundu. Gelsinger, daha önce de konu hakkında açıklamalarda bulunmuş olsa da ilk kez net bir tarihi işaret ediyor.
Gelsinger, teknoloji endüstrisini rahatsız eden yarı iletken kıtlığının zamanla marjinal olarak düzeleceğine inanıyor, ancak "2023 yılına kadar arz-talep dengesi" olacağını düşünmediğini de söylüyor. Öte yandan PC satışlarındaki artış konusunda hala iyimserliğini koruyan Gelsinger, bu eğilimin gelecekte de devam edeceğine inanıyor.
AMD tarafından da bir açıklama var. AMD Başkanı ve CEO'su Lisa Su da sıkıntının bu yıl çözülmeyeceğini kabul ediyor, ancak "2022'nin 2021'den daha iyi olacağını" öne sürüyor. Su, durumun yavaş yavaş düzeleceğini söylese de, bunun çok hızlı olmasını ummamamız gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor.
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