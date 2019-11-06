Photoshop Camera Fotoğraflarınızı Sizin Yerinize Düzenleyecek

iPad'de tam donanımlı bir PhotoShop'u çalıştırmak mümkün olabilir, ancak Adobe yeni yazılım duyuruları yapmaya devam ediyor. Yapay zeka destekli yeni Photoshop Camera, 2020'nin başında iOS ve Android için indirmeye sunulacak.
Yeni uygulama, Photoshop'un "özne seç" gibi bazı işlevlerinde kullanılan Sensei teknolojisinden faydalanıyor. Uygulamanın amacı, Photoshop gibi bir yazılımın inceliklerini öğrenmenize gerek kalmadan onun bazı düzenleme yeteneklerinden faydalanmanızı sağlamak. Photoshop Camera, Photoshop Express gibi uygulamalar kadar güçlü olmasa da, güçlü otomatik düzenleme işlevleri sunduğunu iddia ediyor. Örneğin uygulama, çektiğiniz fotoğrafın türünü algılayabiliyor (portre, yatay, selfie gibi) ve gerekli düzenlemeleri fotoğrafı çektiğiniz sırada uygulayabiliyor.
Uygulama, Photoshop'un tam sürümü gibi dinamik aralık, tonalite ve yüz bölgelerini algılayıp, ince ayarlamalar yapabiliyor. Photoshop Camera'nın yaptığı değişiklikleri elbette kabul etmek zorunda değilsiniz, bu durumda orijinal fotoğrafı koruyabiliyorsunuz.
Uygulamanın tam sürümü 2020'nin başında hazır olacak, ancak kısıtlı sürümü denemek ve kendi "lenslerinizi" oluşturmak istiyorsanız, Adobe'nin Photoshop Camera ön izlemesine kaydolabilirsiniz.
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