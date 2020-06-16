Photoshop üstadı hünerlerini sergiliyor! Montajlanmış inanılmaz fotoğraflar

Photoshop ile montajlama ve fotoğrafları daha güzel hale getirmek istiyorsanız, bu görseller size ilham kaynağı olacak! İşte dijital sanatçı ve grafik tasarımcı Max Asabin'in birbirinden yaratıcı görselleri!

Photoshop üstadı hünerlerini sergiliyor! Montajlanmış inanılmaz fotoğraflar

Photoshop ustası dijital sanatçı Max Asabin, yetenekleri ile şaşırtıyor. Max Asabin'in montajladığı fotoğraflarda özneler, mekan, zaman hiç önemli değil.

İstediği şeyi istediği parçalar ile yaratmakta üzerine yok! Mesela gün batımında havalı bir şekilde uçurumdan ufka doğru bakarken fotoğrafınız olsun istiyorsanız, bu Max için çok kolay!

Photoshop ustası Rus asıllı Max Asabin, bu işe önceleri hobi olarak yaklaşıyormuş. Daha sonra yeteneğini ilerletip profesyonel olarak yapmaya başlamış.

Dijital sanatlar ve grafik dizayn ile ilgileniyor. Açtığı sosyal medya hesaplarında yaptığı işleri paylaştıkça binlerce takipçisi oldu. Havalı montajlarını paylaştığı Instagram hesabında 270 bin takipçisi var.  

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