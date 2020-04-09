Gizemini çözemedi! Karantinada sıkılan adam bahçesini kazdı, bakın ne buldu

İngiltere'de karantinada sıkılan adam, bahçesiyle uğraşmaya başladı. Toprak ile biraz uğraştığında bulduğu şeye inanamadı. Şimdi bunun nereden geldiğinin gizemini çözmeye çalışıyor!

Gizemini çözemedi! Karantinada sıkılan adam bahçesini kazdı, bakın ne buldu

Koronavirüs salgını yüzünden birçok ülkede karantina uygulanıyor. Karantina sırasında evden çıkamayan insanların yaşadığı sıkıntı malum... Sıkıntı yaşayanların kimileri evde spor yapmak için spor uygulamalarına verdi kendini, kimileri evde ekmek yapmaya maya üretmeye, kimileri film izlemeye, kimileri de eviyle uğraşmaya başladı... John Brayshaw adlı adam da kendisini bahçesiyle uğraşmaya verdi.

Koronavirüs salgını sırasında bahçesiyle uğraşan John Brayshaw, toprağa gömülü şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı.

İngiltere'de yaşayan Brayshaw, bahçesindeki toprağı kazdığında bir otomobil ile karşılaştı. 1950'li yıllardan kalma bir Ford Popular bulan adam şaşkınlık içinde aldı. "Bu her gün bulduğunuz bir şey değil" diyen adam, arabanın oraya nasıl geldiğini bilmediğini belirtiyor.

John Brayshaw'un belirttiğine göre, araba gri renge sahip. Motoru ve plakası ise büyük oranda sağlam durumda.

Arabayı olduğu yerden çıkarmayı isteyen Brayshaw, "Arabayı dışarı çıkarabilmeyi çok isterdim ama bunun el ile mümkün olduğunu düşünmüyorum" diyor.

Arabanın bahçesine nasıl geldiğine dair gizemi çözebilecek bilgiye sahip olanların kendisine ulaşmasını istiyor.

Ford Popular, genelde Ford Pop ismiyle anılan 1953-1962 yılları arasında İngiltere'de Ford İngiltere tarafından üretilmişti. Zamanında hemen her sokakta görülebiliyordu.

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