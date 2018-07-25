Ping Nasıl Düşürülür?

Yüksek ping süreniz, oyunlarda sizi çileden mi çıkardı? Peki ama nedir bu ping, ne işe yarar, nasıl düşürülür?

Ping Nedir; Nasıl Düşürülür?

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