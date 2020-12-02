Ucuz Bir Telefon Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Açıkladık...

Eğer bütçeniz ucuz, giriş seviyesi bir telefon almaya yetiyorsa, işiniz kolay değil. Piyasada bu kategoriye giren yüzlerce model bulunuyor. Peki seçim yaparken nelere dikkat etmeli, telefonda neler aramalısınız? Hepsini açıkladık...