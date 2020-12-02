Ucuz Bir Telefon Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Açıkladık...

Yeni bir telefon alacaksınız ama bütçeniz kısıtlı... Bu yüzden bütçe dostu, ucuz bir telefon almak zorundasınız. Peki ama piyasada bu kategoriye giren yüzlerce model varken nasıl seçim yapacaksınız; seçim yaparken nelere dikkat edeceksiniz?
Sizler için, ucuz bir telefon alırken mutlaka dikkat etmeniz gereken 6 başlığı aşağıda sıraladık. Bu başlıklara dikkat ederseniz ve ihtiyaçlarınızı da doğru belirlediyseniz, doğru telefonu bulmak çok da zor değil...
Yeterli RAM ve İyi Bir Çipset
Muhtemelen bunu söylemeye gerek yok ama biz yine de söyleyelim: Vereceğiniz paranın karşılığında ne kadar güçlü bir donanım satın alırsanız, başınız o kadar az ağrıyacaktır. Bu durum, uygun fiyatlı bir telefon alırken daha da büyük bir önem kazanıyor.
Bakmanız gereken en önemli iki özellik, RAM büyüklüğü ve kullanılan çipset. RAM konusunda işiniz kolay. Alacağınız telefonda en azından 4GB RAM bulunmasına dikkat edin. Bütçenize göre bu büyüklük, 6GB da olabilir. Ama 6GB'lık ucuz bir telefon bulma ihtimaliniz biraz düşük.
Çipset konusunda ise işler biraz daha karışık. TCL 10L veya Moto G8 gibi uygun fiyatlı modellerde göreceğiniz Snapdragon 665, muhtemelen ulaşabileceğiniz en üst seviyeyi işaret ediyor. Eğer gözünüz Snapdragon 765'te ise, o zaman biraz orta seviyeye kaymış olacaksınız.
Bugünün ucuz fiyatlı telefonlarının çoğunda Snapdragon 490'ı göreceksiniz. Ama yukarıda da söylediğimiz gibi, Snapdragon 665 için şansınız varsa, bu şansı mutlaka kullanın.
Bunların dışında, Kirin işlemcili Huawei modelleri, MediaTek işlemcili modeller ve Samsung özelinde Exynos işlemcili modeller de bulabilirsiniz. Eynos çipsetler, bulundukları sınıfa göre Snapdragon çipsetler ile yakın performansa sahip. MediaTek çipsetler, genellikle alt seviyede karşımıza çıkıyor.
Ekran Kalitesi
Son yıllarda telefon ekranları hatırı sayılır bir yol kat etti. Bu durum, ucuz telefonların ekranları için de geçerli. Bugünün ucuz telefonlarının çoğunda bile FullHD, yani 1080p çözünürlük bulmanız mümkün. Bu yüzden, alacağınız telefonun da 1080p desteği sunmasına dikkat edin. Daha düşük çözünürlüklü telefonlar halen piyasada var ama bugünün şartlarında 1080p aramanızı öneriyoruz.
Bir diğer detay da, ekranın türü. Pek çok orta ve üst seviye telefonda OLED (ya da AMOLED) ekranları görüyoruz. Ucuz, giriş seviyesi telefonlarda ise çoğunlukla LCD ekran kullanılıyor. Tabii ki LCD ekranlar, üst seviye modellerdeki kaliteyi sunmuyor. Ama yine de, çok iyi LCD ekranlar bulmanız mümkün. Bu yüzden telefon seçerken, alternatiflerinizi canlı canlı inceleyin ve ekranlarının nasıl göründüğüne kendiniz karar verin.
Ekran büyüklüğü ise tamamen sizin seçiminize bağlı. Hangi büyüklüğün sizin için daha uygun olacağını, telefonları elinize alıp deneyerek anlayabilirsiniz.
Kameralar
Samimi olmak gerekirse, pek çok kullanıcı için bir ön ve bir arka kamera yeterli performansı sunabiliyor. Ama bugünün çılgınlıklarından biri, arkaya birden çok kamera yerleştirmek. Bu çılgınlığı, ucuz telefonlarda da görebiliyoruz.
Satın almayı düşündüğünüz telefonda, ana kameranın yanında bir de geniş açı kamerası bulunması hiç de fena olmaz. Buna bir de makro kamerası ekleyen modelleri bulmanız da mümkün.
Asıl önemli olan ise, ne kamera sayısı, ne de kaç megapiksel oldukları. Önemli olan, kameranın nasıl ve ne kadar hızlı çekim yapabildiği. Bunu, telefonun özelliklerini okuyarak anlamanız pek mümkün değil. Zor olsa da, kamerayı deneyerek bir telefon alma şansınız varsa, bu şansı kullanın.
Yeterli Depolama Alanı
Ucuz telefon kategorisinde, 64GB yağmuruna tutulacağınızı şimdiden söyleyelim. Tabii ki 32GB'lık modeller de halen mevcut ama bugünün uygulama boyutları düşünüldüğünde, bu modellerden uzak durmanızda yarar var. 64GB ise, pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır. Eğer yeterli olmayacak gibi görünüyorsa, belek kartı yuvasının bulunup bulunmaması önem kazanıyor.
128GB'lık modeller, ucuz telefon kategorisinde henüz yaygın değil; neredeyse yok bile diyebiliriz. Bu yüzden alacağınız telefonun 64GB dahili depolamaya sahip olması, bir de bellek kartı desteği sunması sizin için olmazsa olmazlar arasında bulunmalı.
Batarya Kapasitesi
Artık telefonları elimizden düşürmediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu da, telefonumuzun şarj ihtiyacı duymadan günü tamamlamamızı sağlamasını önemli hale getiriyor.
Ucuz telefon kategorisinde bile, 5.000mAh gibi büyük bir bataryaya sahip modellere rastlamak mümkün. Genel ortalama ise, 3.000mAh seviyesinde. Burada bilmeniz gereken tek bir şey var: Batarya ne kadar büyük bir kapasiteye sahipse, telefonu şarja takma ihtiyacınız o kadar azalacaktır. Bu yüzden alabildiğiniz en yüksek kapasiteli bataryaya sahip telefonu almaya dikkat edin.
Ek Özellikler
Ucuz telefonların çoğunda halen 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Yine pek çoğunda parmak izi sensörüne rastlıyoruz. Bunlar gibi ek özellikleri çoğaltabiliriz. Alacağınız telefonda işinize yarayabilecek ne kadar ek özellik bulunursa, hayatınızı o kadar kolaylaştırabileceğini aklınızdan çıkartmayın.
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