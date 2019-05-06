Pioneer'dan Dünyanın En Ucuz 1TB SSD'si
Japo devi, dünyanın en ucuz 1 TB kapasiteli SSD'sini resmi olarak piyasaya sürüyor!
- Ercan Uğurlu
SSD'ler HDD'lere göre yüksek performans göstermeleriyle önemli bir bileşen durumundalar fakat SSD pazarında kapasite yükseldikçe fiyat da yükseliyor ve kimileri için erişilmez olabiliyorlar. Ancak Japon teknoloji şirketi Pioneer'in 1 TB kapasitesindeki SSD'si için bu durum söz konusu değil.
Pioneer'in APS-SL3 model 1 TB kapasiteli SSD diski, Amazon'da 93.9 Dolar'lık fiyatıyla dikkat çekerken, dünyanın en ucuz 1 TB'lık SSD'si konumuna adını yazdırmış. Muadillerine bakıldığında yine benzer fiyatta Silicon Power ve Adata'nın 1 TB disklerini yine Amazon'da görmek mümkün belki, fakat bu iki diske de gelen olumsuz yorumlar, Pioneer APS-SL3'ü fiyat/kapasite bakımından liste başı yapıyor.
Ülkemizde de durum pek farklı değil. Pioneer APS-SL3 şu an 1 TB'lık kapasitesiyle 743 TL civarına bulunabiliyorken, bu kapasitede ona en yakın model 839 TL fiyatıyla Samsung 860 QVO 1TB modeli oluyor. Bu anlamda Pioneer, hoş bir "öncü" görevini yerine getiriyor.
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