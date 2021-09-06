Pixel 3 Sahiplerine Büyük Şok: Telefonlarda Büyük Bir Hata Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda ortaya çıkan bir problem Google Pixel 3 telefonu sahiplerinin başını ağrıtıyor. Giderek daha fazla kullanıcı telefonlarının bir anda kilitlendiği ve kullanılamaz hale geldiğinden şikayetçi. Üstelik herhangi bir uyarı mesajı da görünmüyor. Ars Technica'nın haberine göre, Google'ın IssueTracker, şirketin destek forumları ve Reddit'te giderek artan sayıda kullanıcı Pixel 3 ve 3 XL telefonlarının kilitleniyor. Cihazlar, normal yöntemlerle yeni firmware yükleyerek kurtarmanıza bile izin vermeyen bir Qualcomm "Acil Durum İndirme modu"na giriyor.
Soruna neyin neden olduğu, ne kadar yaygın olduğu veya telefonu değiştirmek dışında pratik bir çözümü olup olmadığı da kesin değil. Google da konu hakkında herhangi bir açıklama yayınlamış değil. Fiziksel bir kusura kesin olarak işaret eden yeterli kanıt da bulunmuyor.
Her iki durumda da, telefonlarda yaşanan bu kilitlenmeler, Pixel 3 sahipleri için kötü haber anlamına geliyor. Bu telefonların çoğu ya garanti kapsamı dışında, ya da garanti kapsamı dışında kalmak üzere. Kullanıcılar kullanım hatasından kaynaklanmayan bu problemden kurtulmak amacıyla yeni bir cihaz için ödeme yapmak zorunda kalabilir. Google, Pixel 4 garantilerini uzattı, bu nedenle bu tür problemler bu modellerde de ortaya çıkmaya başlarsa, ücretsiz çözümler sunma şansı bulunuyor.
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