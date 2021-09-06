Microsoft, Windows 11'i Kendi Elleriyle "Bozdu"

Microsoft, Windows kullanıcılarına Windows 11'in şu anda Beta'da olan en son sürümleriyle ilgili promosyon bildirimlerini göndermeye başladı. Bu bildirimlerden biri, Windows 11'in Teams ile ne kadar iyi bir entegrasyona sahip olduğunu anlatıyordu. Ancak, reklam içerikli bu bildirimi alan Windows kullanıcılarının bazılarında Başlat menüsü ve Görev Çubuğu kilitlendi, Windows tamamen kullanılamaz hale geldi.
Microsoft daha sonra sorundan etkilenenler için bir düzeltme yayınladı. Şirket, sorunun Windows Insider'lara dağıtım yapan sunucudaki bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.
Bu sorundan etkilenen kullanıcılar çözüm için aşağıdaki adımları takip edebilir:
- CTRL-ALT-DEL tuşlarına basıp Görev Yöneticisi'ni açın.
- Pencerenin altındaki "Diğer ayrıntılar" düğmesine basın.
- Dosya – Yeni Görevi Çalıştır komutunu çalıştırın.
- Açılacak olan pencerede "cmd" yazıp Enter tuşuna basın ve komut istemini açın.
- Aşağıdaki satırı girin:
reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0
- Enter tuşuna bastıktan sonra bilgisayarınızın kapatıp açılacak ve her şey eski haline dönecek.
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