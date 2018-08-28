Pixel 3 XL'nin İnceleme Videosu Çıktı!
Yeni ortaya çıkan kutu açılışı videosu, Pixel 3 XL ile ilgili tüm dedikoduları doğruladı
Google'ın bir sonraki amiral gemisi, Ekim'de tanıtılacak ancak Pixel 3 ve Pixel 3 XL'den sızıntılar gelmeye devam ediyor.
YouTube'da ortaya çıkan kutu açılışı videosu, Pixel 3 XL'nin her şeyini ortaya çıkardı. Yüksek çözünürlüklü video, kutuyla gelenleri de gösteriyor ve artık sürpriz olacak bir şey bırakmıyor denebilir. 2,5 dakikalık videoda cihazın cam arka yüzünü, kablolu USB-C Pixel Buds'u ve şarj cihazını görüyoruz. Quick Switch adaptörü ve #teampixel etiketleri de kutuda yer alıyor.
Telefon açıldıktan sonra Android 9 ile çalıştığını görebiliyoruz. Videoda telefonun selfie yetenekleri de gösteriliyor. Cihazın teknik özellikleri arasında Snapdragon 845 işlemci, 4GB veya 6GB RAM olduğu söylenebiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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